Gianni Infantino entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA en la historia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el John F. Kennedy Center de Washington D.C., la capital estadounidense, como parte de su contribución para limar asperezas alrededor del mundo en conflictos bélicos, de acuerdo al argumento del máximo jerarca del futbol.

El premio, que simula unas manos alrededor del mundo en detalles en dorado, fue entregado al jefe de estado estadounidense por su intervención en los conflictos en los que ha tenido reuniones con personajes históricos en la historia política mundial como el líder de Israel, Benjamin Netanyahu; el presidente de India, Narendra Modi, entre otros.

El detalle detonó de inmediato la polémica a nivel mundial, sobre todo por darse en un reciento que abraza el estado y la cultura para un gesto muy político por parte de una organización deportiva como la FIFA. Incluso, no se esperaba un discurso de Donald Trump, quien tomó la palabra en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026.

“El premio es presentado por parte de miles y millones de personas que aman el futbol alrededor del mundo, que unifican el proceso de avanzar en los valores y principios que la FIFA promueve a través de sus acciones.

“Recibe este premio por sus acciones extraordinarias para promover la paz y la unidad alrededor del mundo”, indicó Gianni Infantino hacia Donald Trump en la entrega del galardón así como una medalla que el propio presidente de Estados Unidos tomó y se colgó.

“Queremos de un líder, un líder que le importa la gente. Debemos unirnos y es lo que haremos en la Copa del Mundo”, añadió el presidente de la FIFA respecto al primer Premio de la Paz que entrega el máximo rector del futbol en el mundo.