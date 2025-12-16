Mundial 2026 FIFA rectifica sobre el costo de boletos para el Mundial 2026 Esto fue lo que sucedió para que el máximo rector del futbol mundial rectificara el costo de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo.

Video Presión sobre FIFA obliga a reajustar el precio de boletos para el Mundial 2026

En medio de la controversia por el elevado costo de los boletos para el Mundial 2026, la FIFA comunicó que hará un ajuste para que las entradas sean más accesibles para los verdaderos aficionados de las selecciones nacionales que participarán en el magno evento futbolístico.

Considerados los boletos más caros en la historia de los Mundiales, el costo para un boleto de la Final tiene un precio hasta de más de ocho mil dólares en su última fase de venta que puso a disposición el máximo rector mundial del futbol.

Sin embargo, ante las quejas de la Football Supporters Europe, la FIFA decidió ajustar el costo de las entradas para todos los partidos, 104 juegos, que habrá en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Incluso la FIFA fue señalada por poner precios extorsivos, pues de la Fase 1 a la Fase 3 de la venta de boletaje su incremento fue excesivo y casi inalcanzables para la mayoría de los aficionados.

Ahora, FIFA puso alrededor de mil boletos a un costo de 60 dólares estadounidenses por partido, poco más de mil pesos mexicanos, los más baratos y a disposición de los seguidores de las selecciones nacionales participantes.