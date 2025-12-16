    Mundial 2026

    FIFA rectifica sobre el costo de boletos para el Mundial 2026

    Esto fue lo que sucedió para que el máximo rector del futbol mundial rectificara el costo de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo.

    Video Presión sobre FIFA obliga a reajustar el precio de boletos para el Mundial 2026

    En medio de la controversia por el elevado costo de los boletos para el Mundial 2026, la FIFA comunicó que hará un ajuste para que las entradas sean más accesibles para los verdaderos aficionados de las selecciones nacionales que participarán en el magno evento futbolístico.

    Considerados los boletos más caros en la historia de los Mundiales, el costo para un boleto de la Final tiene un precio hasta de más de ocho mil dólares en su última fase de venta que puso a disposición el máximo rector mundial del futbol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Presión sobre FIFA obliga a reajustar el precio de boletos para el Mundial 2026
    1:25

    Presión sobre FIFA obliga a reajustar el precio de boletos para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El Tri habla de la lesión de Santiago Gimenez y si podría perderse el Mundial 2026
    2 mins

    El Tri habla de la lesión de Santiago Gimenez y si podría perderse el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Se pierde el Mundial 2026? El Tri se sincera sobre lesión de Santi Gimenez
    1:27

    ¿Se pierde el Mundial 2026? El Tri se sincera sobre lesión de Santi Gimenez

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México jugará en Panamá y Bolivia rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    México jugará en Panamá y Bolivia rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Pasaporte Mundialista 2026: Parada oficial en la Ciudad de México
    1:59

    Pasaporte Mundialista 2026: Parada oficial en la Ciudad de México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos
    1 mins

    Mundial 2026: estos son los partidos con mayor demanda de boletos

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?
    1 mins

    Mundial 2026: Surinam está en riesgo de caerse de Repechaje en Monterrey, ¿Honduras entra?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!
    1 mins

    ¡FIFA aumenta el precio de los boletos para el Mundial 2026!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026
    1 mins

    Benzema abre la puerta para jugar con Francia el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026
    1 mins

    Estados Unidos ante Senegal previo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Sin embargo, ante las quejas de la Football Supporters Europe, la FIFA decidió ajustar el costo de las entradas para todos los partidos, 104 juegos, que habrá en la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

    Incluso la FIFA fue señalada por poner precios extorsivos, pues de la Fase 1 a la Fase 3 de la venta de boletaje su incremento fue excesivo y casi inalcanzables para la mayoría de los aficionados.

    Ahora, FIFA puso alrededor de mil boletos a un costo de 60 dólares estadounidenses por partido, poco más de mil pesos mexicanos, los más baratos y a disposición de los seguidores de las selecciones nacionales participantes.

    El Mundial 2026 comienza el 11 de junio próximo en el Estadio Banorte, o también conocido Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México durante el evento; y concluirá con la Final en New York/New Jersey en el MetLife Stadium.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX