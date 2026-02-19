Mundial 2026 La dramática eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 La selección de Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo por diferencia de goles con Corea del Sur y así reaccionaron.

Video ¡Tango charrúa en el Mundial de Qatar del 2022!



En la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2022 Uruguay tenía que vencer a Ghana y esperar que la República de Corea no derrotara a Portugal para clasificar a los Octavos de Final.

A los 16 minutos, el árbitro alemán Daniel Siebert consulta el VAR y marca penal a favor de Ghana por una tacleada del portero Sergio Rochet, Andrea Oyeu cobra y ataja el guardameta.

A los 27 minutos, Giorgian de Arrascaeta aprovecha un rebote para poner el 1-0 uruguayo y cinco después recibe un pase de Luis Suárez para fusilar nuevamente al arquero ghanés, al medio tiempo Uruguay gana 2-0 y está clasificado por el empate parcial en el otro encuentro a los 58'.

Segundo llamado del VAR, el árbitro no marca penal a favor de los charrúas por una supuesta falta sobre Darwin Núñez, mientras tanto, en el encuentro alterno, Hwang Hee-Chan anota el segundo de Corea sobre Portugal.

A los 92', Edinson Cavani cae en el área y pide penal, mismo que no concede el silbante, final dramático, 10 minutos de reposición y termina el partido con victoria de Uruguay sobre Ghana.

Portugal seis puntos, Corea y Uruguay con cuatro cada uno, pero los charrúas quedan eliminados al tener sólo dos goles a favor por cuatro de los asiáticos.