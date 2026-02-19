La dramática eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022
La selección de Uruguay quedó fuera de la Copa del Mundo por diferencia de goles con Corea del Sur y así reaccionaron.
En la tercera jornada del Grupo H del Mundial 2022 Uruguay tenía que vencer a Ghana y esperar que la República de Corea no derrotara a Portugal para clasificar a los Octavos de Final.
A los 16 minutos, el árbitro alemán Daniel Siebert consulta el VAR y marca penal a favor de Ghana por una tacleada del portero Sergio Rochet, Andrea Oyeu cobra y ataja el guardameta.
A los 27 minutos, Giorgian de Arrascaeta aprovecha un rebote para poner el 1-0 uruguayo y cinco después recibe un pase de Luis Suárez para fusilar nuevamente al arquero ghanés, al medio tiempo Uruguay gana 2-0 y está clasificado por el empate parcial en el otro encuentro a los 58'.
Segundo llamado del VAR, el árbitro no marca penal a favor de los charrúas por una supuesta falta sobre Darwin Núñez, mientras tanto, en el encuentro alterno, Hwang Hee-Chan anota el segundo de Corea sobre Portugal.
A los 92', Edinson Cavani cae en el área y pide penal, mismo que no concede el silbante, final dramático, 10 minutos de reposición y termina el partido con victoria de Uruguay sobre Ghana.
Portugal seis puntos, Corea y Uruguay con cuatro cada uno, pero los charrúas quedan eliminados al tener sólo dos goles a favor por cuatro de los asiáticos.
Camino a los vestidores, Cavani tira el monitor del VAR y José María Jiménez agrede a un comisario, por lo que la Federación Uruguaya es sancionada con 54 mil dólares, mientras que Jiménez y Muslera reciben cuatro partidos de castigo, Cavani y Diego Godín uno cada uno.