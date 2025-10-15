Germán Berterame anotó a los tres minutos de juego para dar ventaja parcial a la Selección Mexicana y luego Jody Alciar empató 1-1 con gol de penal antes del descanso en un juego en el que ambos equipos se dieron con todo en el complemento.

Fue en el segundo tiempo que Javier ‘ Vasco’ Aguirre refrescó su alineación inicial e hizo tres cambios en una ventana sobre el minuto 61’ en el que salieron Luis Romo, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Germán Berterame, autor del gol.

A cambio ingresaron Marcel Ruiz, César Huerta y Santiago Gimenez. Fue al momento en que se anunció en el sonido local el ingreso del ‘Chino’ Huerta que la afición tapatía le dio un hostil recibimiento debido a su paso por Chivas, de donde no salió con buenos dividendo hacia Pumas.

Hoy ‘Chino’ Huerta juega en el Anderlecht de Bélgica, un sueño cumplido al jugar en el futbol de Europa de cara al Mundial 2026, aunque en el juego pasado frente a Colombia no vio minutos de juego.

Ahora, César Huerta reanudará actividades con su club este fin de semana cuando se mida ante el St. Truiden con el que se juega subir al subliderato, seguir tercero en la clasificación o ser desplazado; su actuaciones servirán para ser considerado o no por Javier Aguirre para las citas de noviembre dentro de la Fecha FIFA.

ALEXIS VEGA TAMBIÉN ES RECIBIDO CON ABUCHEOS EN EL MÉXICO VS. ECUADOR

A su entrada, el delantero escarlata, quien al igual que 'Chino' Huerta tuvo pasado rojiblanco, fue abucheado por la afición local, que no le importó que visitieran la camiseta del equipo nacional y no perdona su salida del equipo sin pena ni gloria.

Ahora, Alexis Vega también seguirá luchando por un lugar en próximas convocatorias con el Mundial 2026 cada vez más cerca, de inicio este fin de semana Toluca recibirá un rival a modo como el Querétaro.