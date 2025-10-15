    Mundial 2026

    Autocrítica de César Huerta en la Selección Mexicana

    Tras el duelo ante Ecuador, el jugador del Anderlecht identificó el punto a mejorar en el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Lozano y Huerta con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Mundial

    El resultado fue mejor que ante Colombia, pero un empate ante Ecuador en el Estadio Akron aún sabe a poco al interior de la Selección Mexicana y la autocrítica sale de inmediato a relucir, al menos en el caso de César Huerta.

    Y es que tras un goleada con los cafetaleros y una igualada en la fecha FIFA con cinco goles en contra y un solo gol a favor le da al 'Chino' la razón de que "hay mucho por mejorar" e identifica sin dudarlo el área por mejorar: "la concentración".

    "Percibo que tenemos muchas cosas que mejorar, muchos detalles que corregir. Obviamente es mejor corregir con un buen marcador", aseguró el jugador del Anderlecht y añadió, "pero el equipo está en el proceso de dar ese salto de concentración. De los pequeños detalles que son los que a veces te cuestan dos goles como en el partido pasado en táctica fija que lo venimos trabajando muy bien durante la semana, y pasa más por la concentración".

    Y una vez identificado el problema, la solución está ahí mismo.

    "Es muy bonito, es un reto muy lindo aparte que vienes y representas a tu selección, a tu país. La competencia es la que te hace crecer como futbollista, como persona y hay gran calidad del grupo. Mucha competencia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera y como dice Javier tener mucha fuerza mental para afrontar estos retos que se vienen", finalizó.

    Hirving Lozano percibe mejoría en el equipo y otra actitud

    Por su parte, Hirving Lozano, tras el duelo en el Estadio Akron, percibió cierto mejoraría en el grupo con respecto a lo que hizo en el partido anterior.

    "Me voy muy contento del equipo. De lo que hizo el grupo. Hicimos cosas muy interesantes en la cancha, creo que mostramos otra actitud y eso nos llevamos a casa", aseguró.

    Finalmente, el jugador del San Diego FC se dijo contento con la oportunidad de participar y pelear un puesto rumbo al Mundial del 2026.

    "Yo muy contento de que me den la oportunidad de participar en la selección y pelear un puesto. Me siento muy bien físicamente y futbolísticamente eso es importante. Siempre tratar de ayudar a la selección eso me gusta y me apasiona mucho", explicó.

    El Tri consiguió un punto de seis en la fecha FIFA de octubre, producto de un juego perdido (4-0 ante Colombia) y un empate (1-1 frente a Ecuador).

    Sus siguientes compromisos de preparación rumbo al Mundial del 2026 serán en noviembre cuando enfrente a Uruguay el día 15 en el Estadio Corona TSM, de Torreón, y Paraguay, el 18 en el Alamodome, de San Antonio.

    Video Qué crack: el gesto del Vasco con Enner Valencia después de “mentarse la madre”

    Mundial 2026MéxicoEcuadorCésar HuertaHirving Lozano

