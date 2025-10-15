Autocrítica de César Huerta en la Selección Mexicana
Tras el duelo ante Ecuador, el jugador del Anderlecht identificó el punto a mejorar en el conjunto dirigido por Javier Aguirre.
El resultado fue mejor que ante Colombia, pero un empate ante Ecuador en el Estadio Akron aún sabe a poco al interior de la Selección Mexicana y la autocrítica sale de inmediato a relucir, al menos en el caso de César Huerta.
Y es que tras un goleada con los cafetaleros y una igualada en la fecha FIFA con cinco goles en contra y un solo gol a favor le da al 'Chino' la razón de que "hay mucho por mejorar" e identifica sin dudarlo el área por mejorar: "la concentración".
"Percibo que tenemos muchas cosas que mejorar, muchos detalles que corregir. Obviamente es mejor corregir con un buen marcador", aseguró el jugador del Anderlecht y añadió, "pero el equipo está en el proceso de dar ese salto de concentración. De los pequeños detalles que son los que a veces te cuestan dos goles como en el partido pasado en táctica fija que lo venimos trabajando muy bien durante la semana, y pasa más por la concentración".
Y una vez identificado el problema, la solución está ahí mismo.
"Es muy bonito, es un reto muy lindo aparte que vienes y representas a tu selección, a tu país. La competencia es la que te hace crecer como futbollista, como persona y hay gran calidad del grupo. Mucha competencia. Tenemos que hacerlo de la mejor manera y como dice Javier tener mucha fuerza mental para afrontar estos retos que se vienen", finalizó.
Hirving Lozano percibe mejoría en el equipo y otra actitud
Por su parte, Hirving Lozano, tras el duelo en el Estadio Akron, percibió cierto mejoraría en el grupo con respecto a lo que hizo en el partido anterior.
"Me voy muy contento del equipo. De lo que hizo el grupo. Hicimos cosas muy interesantes en la cancha, creo que mostramos otra actitud y eso nos llevamos a casa", aseguró.
Finalmente, el jugador del San Diego FC se dijo contento con la oportunidad de participar y pelear un puesto rumbo al Mundial del 2026.
"Yo muy contento de que me den la oportunidad de participar en la selección y pelear un puesto. Me siento muy bien físicamente y futbolísticamente eso es importante. Siempre tratar de ayudar a la selección eso me gusta y me apasiona mucho", explicó.
El Tri consiguió un punto de seis en la fecha FIFA de octubre, producto de un juego perdido (4-0 ante Colombia) y un empate (1-1 frente a Ecuador).
Sus siguientes compromisos de preparación rumbo al Mundial del 2026 serán en noviembre cuando enfrente a Uruguay el día 15 en el Estadio Corona TSM, de Torreón, y Paraguay, el 18 en el Alamodome, de San Antonio.