    México vs. Uruguay: la criminal entrada a Gilberto Mora que el árbitro no vio

    El árbitro panameño Fernando Javier Morón perdonó la tarjeta roja a Nahitan Nandez, quien apenas había ingresado de cambio en el equipo de Bielsa.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Entrada criminal de Nandez sobre Gilberto Mora termina en amarilla increíble!

    El partido México vs. Uruguay se calentó de menos a más y sobre todo en el segundo tiempo, luego de que la Selección Mexicana fuera abucheada en el descanso camino al vestidor por su falta de gol pese a que no ofreció un mal partido en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna.

    La presión por marcar aceleró las revoluciones del equipo mexicano y con Gilberto Mora en la cancha tras entrar de cambio en los primeros 45 minutos para relevar a Hirving ‘Chucky’ Lozano por lesión, el de Xolos de Tijuana recibió una dura entrada que parecía ameritar una tarjeta roja.

    Fue en el 58’ c uando Nahitan Nandez, del Al Qadisiya de Arabia Saudita, donde también juega Julián Quiñones, cometió una plancha sobre la pantorrilla de Gilberto Mora y que para fortuna de la Selección Mexicana no acabó lesionado.

    Sin embargo, el árbitro central panameño Fernando Javier Morón apenas sacó la tarjeta amarilla y se guardó la expulsión para el uruguayo con todo y que había VAR en el estadio, no así será en el amistoso que sostenga Uruguay ante Estados Unidos en su segundo partido en esta Fecha FIFA.

    El último partido de Nahitan Nandez con la Selección de Uruguay había sido ante Chile, con el que empató 0-0 como visitante en las eliminatorias de Conmebol hacia el Mundial 2026, mientras que en Arabia Saudita es un habitual en el once titular del equipo.

