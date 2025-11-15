El partido México vs. Uruguay se calentó de menos a más y sobre todo en el segundo tiempo, luego de que la Selección Mexicana fuera abucheada en el descanso camino al vestidor por su falta de gol pese a que no ofreció un mal partido en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna.

La presión por marcar aceleró las revoluciones del equipo mexicano y con Gilberto Mora en la cancha tras entrar de cambio en los primeros 45 minutos para relevar a Hirving ‘Chucky’ Lozano por lesión, el de Xolos de Tijuana recibió una dura entrada que parecía ameritar una tarjeta roja.

Fue en el 58’ c uando Nahitan Nandez, del Al Qadisiya de Arabia Saudita, donde también juega Julián Quiñones, cometió una plancha sobre la pantorrilla de Gilberto Mora y que para fortuna de la Selección Mexicana no acabó lesionado.

Sin embargo, el árbitro central panameño Fernando Javier Morón apenas sacó la tarjeta amarilla y se guardó la expulsión para el uruguayo con todo y que había VAR en el estadio, no así será en el amistoso que sostenga Uruguay ante Estados Unidos en su segundo partido en esta Fecha FIFA.