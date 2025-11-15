¡A todo pulmón! Hormiga González entona de esta forma el Himno Nacional
El futbolista de Chivas estuvo a punto de las lágrimas al entonar el ‘Mexicanos al grito de guerra’ en el partido ante Uruguay.
Por:
Baudelio García Espinosa.
Video Lo viral: Hormiga González conmueve a todo México por su forma de entonar el himno
Una de las convocatorias que más llamó la atención para los partidos ante Uruguay y Paraguay, en la última Fecha FIFA del 2025, fue la del futbolista de Guadalajara Armando González, quien a sus 22 años espera debutar con el Tri.
Previo al partido ante los charrúas en un video exclusivo se le vio emocionado a la ‘Hormiga’ entonando las estrofas del Himno Nacional y a punto estuvo de las lágrimas, ya que el estadio TSM Corona también se unió al ‘Mexicanos al grito de guerra’ a todo pulmón.
El retiemble en sus centros la tierra se escuchó no solo en el inmueble, sino en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras.
Armando González terminó como líder de goleo del Clausura 2025 de la Liga MX junto con Joao Pedro y Paulinho.
Relacionados: