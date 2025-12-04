Sorteo del Mundial 2026: A qué hora es y dónde ver en vivo en México
Este viernes 5 de diciembre se conocerá la Fase de Grupos de la Copa del Mundo en un evento lleno de celebridades.
El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes 5 de diciembre, con sede en Washington D. C., capital de los Estados Unidos, ante la mirada de millones de aficionados.
El magno evento de la FIFA se desarrollará en The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, con la presencia de todas las delegaciones de los países clasificados a la Copa del Mundo.
Este 5 de diciembre ya hay 48 selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026, por lo que restarán conocerse nada más los ganadores de los Repechaje de UEFA y los dos del Repechaje Intercontinental.
A QUÉ HORA, CUÁNDO Y DÓNDE VER EL SORTEO
El sorteo para la Copa Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO gracias a la multiplataforma que TelevisaUnivision tiene para ti en México.
- Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025
- Hora: 11:00 horas tiempo del Centro de México, sigue la cobertura desde las 10:45 horas
- Dónde ver: Canal 2, Canal 5, TUDN y ViX.
BOMBOS DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026
Los 48 equipos están divididos en bombos donde México, Estados Unidos y Canadá, así como los mejores nueve equipos rankeados estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie.
Cabe recordar que un grupo no puede tener dos países de una misma confederación con la excepción de Europa, que puede tener máximo dos.
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.