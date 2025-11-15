Video Ojo a lo que el TSM le gritó al Vasco Aguirre durante el partido

Después de la Copa Oro 2025, la Selección Mexicana sumó su tercer partido sin gol tras el primer tiempo, todos de carácter amistoso como parte de la preparación hacia el Mundial 2026 en el cual será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Ahora, ante Uruguay, la afición de Torreón despidió al equipo que dirige Javier Aguirre con sonoros abucheos, pues si bien no fue un partido malo, lo seguidores de la Selección Mexicana querían ver goles y estos le fueron negados en los primeros 45 minutos.

Incluso, el Tricolor vio lesionado a Hirving ‘Chucky’ Lozano, a quien le ha costado ganarse un lugar y la confianza de Javier Aguirre cuando falta menos de un año para la realización de la Copa del Mundo de la FIFA; su salida se dio al 45+1’ por Gilberto Mora, el mexicano sensación.

Tras el silbatazo final, la afición mexicana volvió a expresar su inconfrmidad con nuevos abucheos para el equipo de Aguirre y a quien incluso le corearon el "¡fuera Vasco!".

Además, en el México vs. Uruguay, el combinado mexicano estrenó su nueva playera que usará para el Mundial 2026 y que recordó por su gran parecido a la que se utilizó en el Mundial Francia 1998 que dirigía Manuel Lapuente, Que En Paz Descanse.