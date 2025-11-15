    Mundial 2026

    México vs. Uruguay: agarrón entre César Montes y Maxi Araujo en jugada de posible penal

    El zaguero mexicano y el extremo uruguayo se calentaron luego de que un reclamo al sudamericano por aparentemente fingir un penal.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Estalla la bronca! César Montes y Maxi Araujo explotan en pleno partido

    Los ánimos se caldearon en el México vs. Uruguay en la recta final del partido en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna, luego de que César Montes y Maximiliano Araujo se enfrascaran en un duelo verbal y físico tras una supuesta falta del central mexicano sobre el sudamericano en el área y que los de la Celeste reclamaban como penal.

    El árbitro central Fernando Javier Morón no marcó la falta y privó al cuadro de Sudamérica de un penal que le hubiera permitido hacer el gol de la victoria en el primero de dos partidos de ambas selecciones nacionales en la Fecha FIFA de noviembre como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

    Los airados reclamos de Maxi Araujo para que se decretara la falta en el área y por ende el penal molestaron a César Montes por lo que lo encaró y ambos se enfrascaron en una serie de empujones y cabezazos que el ‘nazareno’ debió controlar con una tarjeta amarilla para cada uno de ellos.

    Incluso, Rodrigo Aguirre, jugador del América, también se ganó una amonestación por los reclamos airados al central sin éxito para que se decretara la pena máxima que favoreciera a la escuadra de Marcelo Bielsa, que el martes pasado se medirá a otro de los anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección de Estados Unidos.

    México y Uruguay sellaron el empate en un accidentado partido en la desesperación de ambos cuadros por sumar una victoria que les inyectara confianza hacia la justa mundialista que vuelve al Continente Americano desde Brasil 2014.

    Ahora, la Selección Mexicana se medirá a Paraguay, que viene de perder frente a Estados Unidos, por lo que ambas selecciones estarán urgidas por sacar la victoria en lo que será su último partido del año.

