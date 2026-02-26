Mundial 2026 La tecnología apareció por primera vez en un partido del Mundial Brasil 2014 Con esta herramienta, se le otorgó una anotación a Francia, Noel Valladares se adjudicó el autogol.

En el Mundial de Brasil 2014 se acreditó el primer gol gracias a la tecnología, el ojo de halcón hizo su trabajo y dio por bueno una jugada en el arco.

El partido fue entre Francia y Honduras, duelo 782 en la historia de las Copas del Mundo, la jugada se presentó a los 47 minutos, el remate de Karim Benzema pegó en el poste, se paseó por la línea y el portero Noel Valladares la tomó.

Después de la revisión automática se indica que cruzó la línea de gol y el francés festeja. La herramienta utiliza un sistema de alta velocidad ubicadas alrededor del campo de juego, con 500 fotografías por segundo permite seguir la trayectoria del balón con alta precisión.

Francia se impuso 3-0 a Honduras, otro de los goles fue por la vía penal, Wilson Palacios derribó a Paul Pogba y Benzema lo cambió por gol.