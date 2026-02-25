    Mundial 2026

    México sufrió con este sorteo en su propio Mundial de 1970

    El conjunto tricolor tiene un amargo recuerdo la primera vez que fue anfitrión de una Copa del Mundo... tras mala suerte en un sorteo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Video Mundial México 1970: un sorteo que dañó las esperanzas del Tricolor

    La primera ocasión en la que México fue anfitrión en una Copa Mundial de la FIFA, hubo una mezcla de sentimientos de victoria, y también algo amargos, incluso antes de la celebración del magno certamen de 1970.

    Previo a la disputa del Mundial, un sorteo dictaminó cómo serían las sedes en donde jugarían los equipos que acaban en los primeros lugares del Grupo 1 y, de esta manera, México tuvo un fuerte revés para salir del Estadio Banorte.

    De hecho, mucho se ha dicho que hubo júbilo al ver que si el Tri quedaba ubicado en segundo lugar de su grupo, como estaba presupuestado, permanecería en el Estadio Azteca, algo que finalmente, no sucedió.

    Para sorpresa de muchos, México ganó su grupo, aunque la mala noticia de eso es que tuvo qué salir de su hogar en la Ciudad de México para disputar los Cuartos de Final en Toluca, nada menos que contra la entonces bicampeona del mundo Italia.

    El 14 de junio de 1970, México jugaba por primera vez en su historia un partido de eliminación directa en un Mundial. De uniforme guinda, el Tri abrió el marcador en Toluca por conducto de José Luis González, pero Italia acabó por imponerse con marcador de 4-1.

    Posiblemente, la suerte estuvo en contra de México en aquel sorteo, en donde nadie se imaginaría que el Tri quedaría, en efecto, en el primer lugar de su grupo de aquella Copa del Mundo.

    Mundial 2026

