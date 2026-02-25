Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo G: ¿Cuándo y dónde verlos? Bélgica encabeza un Grupo G que abre la puerta a nuevas aspiraciones mundialistas para selecciones que buscan romper su propio techo.

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

El Grupo G se presenta como un sector de oportunidades en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con selecciones que llegan con la intención de dejar atrás torneos recientes.

La zona reúne a equipos con experiencias contrastantes en Copas del Mundo, donde avanzar de ronda aparece como un objetivo realista para todos sus integrantes.

¿Quiénes integran el Grupo G del Mundial 2026?

Bélgica afronta el torneo con la misión de revertir lo ocurrido en Qatar 2022 y recuperar protagonismo después de clasificar con contundencia a la Copa del Mundo.

· Egipto vuelve a una Copa del Mundo liderado por Mohamed Salah, con la meta de superar por primera vez la fase de grupos y consolidar su crecimiento a nivel internacional.

· Irán llega como una de las selecciones más constantes de Asia y buscará dar un paso más en su rendimiento mundialista

· Finalmente, Nueva Zelanda aparece como una incógnita pero con la intención de pelear cada partido y soñar con la clasificación.

¿Dónde ver todos los partidos del Grupo G?

Los encuentros del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán seguirse en ViX Premium, con acceso a partidos en vivo, repeticiones y contenidos especiales del torneo.

Los encuentros del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán seguirse en ViX Premium, con acceso a partidos en vivo, repeticiones y contenidos especiales del torneo.

Así jugará el Grupo G

La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo G, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Bélgica vs. Egipto en Estadio Seattle a las 13:00 MX y 15:00 ET

● Irán vs. Nueva Zelanda en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX y 21:00ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Bélgica vs. Irán en Estadio Los Ángeles a las 13:00 MX y 15:00 ET

● Nueva Zelanda vs. Egipto en Estadio BC Place Vancouver a las 19:00 MX y 21:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

● Egipto vs. Irán en Estadio Seattle a las 21:00 MX y 23:00 ET