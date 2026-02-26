    Mundial 2026

    Todos los partidos del Grupo H: ¿Cuándo y dónde verlos?

    España lidera el Grupo H como uno de los grandes favoritos del Mundial 2026, en una zona que también reúne ambición sudamericana y aspiraciones de sorpresa.

    Por:
    Daniel Corona
    
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    España llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los equipos a seguir desde la fase de grupos, en un sector que pondrá a prueba su condición de candidato ante selecciones con objetivos distintos, pero ambiciones claras.

    El Grupo H combina un debut mundialista, hambre de revancha y exigencia competitiva, con partidos que marcarán el rumbo desde las primeras jornadas.

    ¿Quiénes integran el Grupo H del Mundial 2026?

    España, campeón de Europa, parte como el principal candidato del grupo y buscará imponer condiciones desde su presentación, con la mira puesta en confirmar su favoritismo.

    · Cabo Verde afrontará su primera experiencia mundialista con un plantel que llega con poca competencia internacional reciente. Una incógnita total para sus rivales.

    · Arabia Saudita intentará repetir el impacto logrado en Qatar 2022, cuando sorprendió al vencer a Argentina

    · Uruguay aparece como el rival más exigente del sector, ahora bajo el mando de Marcelo Bielsa.

    ¿Dónde ver todos los partidos del Grupo H?

    Los partidos del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 26 estarán disponibles en ViX Premium, donde se podrá seguir cada encuentro, acceder a repeticiones y disfrutar de contenidos especiales del torneo.

    Entra a https://todoelmundialporvix.com, inicia sesión o regístrate en ViX, adquiere el Pase Mundial 2026 y vive cada jornada de la Copa del Mundo. Sólo así podrás disfrutar de los 104 partidos del Mundial.

    Calendario de partidos del Grupo H

    La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo H, todos en horario del centro de México y Tiempo del Este.

    Lunes 15 de junio de 2026

    ● España vs. Cabo Verde en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

    ● Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

    Domingo 21 de junio de 2026

    ● España vs. Arabia Saudita en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

    ● Uruguay vs. Cabo Verde en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

    Viernes 26 de junio de 2026

    ● Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Estadio Houston a las 18:00 MX y 20:00 ET

    ● Uruguay vs. España en Estadio Guadalajara a las 18:00 MX y 20:00 ET

