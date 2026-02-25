    Mundial 2026

    Infantino confirma Repechaje Intercontinental y Mundial 2026 en México

    El presidente de la FIFA nuevamente habló ante cuestionamientos de la prensa, ahora en Miami.

    Por:Antonio Quiroga
    Gianni Infantino volvió a confirmar la confianza en México como país sede del Mundial 2026 como lo hizo en Colombia hace una horas, en un evento este miércoles en Miami.

    El presidente de la FIFA recalcó que hay comunicación total con todos los involucrados en el tema de organización y seguridad para que el torneo se realice sin contratiempos.

    "Nadie va a mover nada, estamos en contacto con la presidenta de México, las autoridades, tenemos plena confianza en las autoridades de México en Sheinbaum y su equipo de trabajo.

    "Creemos que pasan cosas en el mundo, buenas o malas, no vivimos en la luna y cuando pasan cosas monitoreams la situación, tenemos plena confianza en que todo saldrá bien. México es un país de futbol y los autoridades mexicanas como la gente harán que la Copa del Mundo y los playoffs sean una celebración de futbol", dijo en un evento este 25 de febrero.

    El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, también habló de la existencia de garantías para que el Mundial 2026 pueda jugarse sin problemas.

    ¿QUÉ DIJO INFANTINO EN COLOMBIA EL MARTES?


    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había bablado por primera vez en público sobre los hechos violentos en México del pasado fin de semana y la preocupación en torno al Mundial 2026 a disputarse en Guadalajara, Jalisco, una de las sedes del torneo.

    "Por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", comentó el mandamás italiano.

    Video México con condiciones óptimas para ser los mejores anfitriones del Mundial: Arriola
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026

