    Mundial 2026

    Marcelo Flores viste los colores de Canadá rumbo al Mundial 2026

    El mediocampista ofensivo de Tigres lució la indumentaria de la ‘Hoja de Maple’ en su preparación hacia la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Última hora: Captan a Marcelo Flores entrenando con Canadá, ¿va al Mundial 2026?

    Marcelo Flores, mediocampista de Tigres de la UANL en la Liga MX, sorprendió días atrás tras conocerse la posibilidad de que juegue para la Selección de Canadá en la preparación del equipo rumbo al Mundial 2026, edición de la cual será coanfitrión junto a México y Estados Unidos.

    Luego de ser considerado por la Selección Mexicana, con la que llegó a jugar tres partidos, dos amistosos y uno de la Concacaf Nations League 2022-2023, en este torneo lo hizo en Torreón, casa de Santos Laguna, en la goleada por 3-0 a Surinam, tras entrar de cambio por Diego Lainez y fallar un penal.

    El debut de Marcelo Flores con la Selección Nacional de México Mayor fue en partido amistoso contra la Selección de Chile en diciembre de 2021 luego de que también sonará para vestir los colores de Canadá tras estar incluido en la prelista de la Copa Oro 2021.

    Marcelo Flores puede jugar con Canadá pese a los tres partidos con el Tricolor debido a que los juegos fueron antes de cumplir los 21 años de edad, por lo que puede solicitar el cambio de Federación o de Asociación y así defender otros colores.

    Sin embargo, es necesario destacar que Marcelo Flores fue convocado por Canadá como ‘sparring’ y no forma parte de la lista oficial del entrenador Jesse Marsch para la Fecha FIFA de noviembre de este año en su preparación hacia el Mundial 2026.

    Canadá se medirá ante Ecuador este jueves 13 de noviembre mientras que el 18 del mes en mención se pondrá a prueba ante Venezuela, que no estará en la próxima Copa del Mundo de la FIFA; los canadienses vienen de perder y empatar en la Fecha FIFA de octubre ante Australia y Colombia, de manera respectiva.

    Marcelo Flores suma apenas cinco partidos en la Liga MX Apertura 2025 con Tigres de los cuales sólo dos han sido como titular y con un gol de por medio, éste en el triunfo por 0-2 ante Querétaro en la Jornada 11.

