La Selección Mexicana podría perder a un futbolista luego de que se diera a conocer q ue Marcelo Flores podría ser llamado por el combinado de Canadá.

De acuerdo con The Athletic del New York Times, la asociación canadiense está buscando que el jugador de los Tigres se integre a la selección de la Hoja de Maple en la fecha FIFA de noviembre.

La convocatoria de Marcelo Flores, quien tiene doble nacionalidad, sería para que tenga participación como jugador de entrenamiento y el futbolista estaría convencido de asistir con la selección canadiense de acuerdo con la publicación.

The Athletic destaca que, pese a que el futbolista de los Tigres ya tuvo participación en tres ocasiones con la Selección Mexicana aún podría representar a Canadá que dirige Jesse Marsch.

Marcelo Flores que debutó con el Tri en el 2021 dejó de ser convocado por el tricolor debido a su baja de juego que ha tenido con los Tigres, y con una posible convocatoria con Canadá podría soñar con el Mundial del 2026.

En el presente Apertura 2025 de la Liga MX el atacante no ha tendido mucha participación con el equipo de Guido Pizarro ya que solo ha disputado 149 minutos en el torneo.

Será a finales de esta semana cuando Canadá revele su lista de convocados para el encuentro que sostendrá frente a Ecuador el próximo 12 de noviembre en Toronto.