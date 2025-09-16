    Mundial 2026

    FIFA dará millonaria cifra a clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

    El organismo otargará un incremento del 70 por ciento respecto a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    FIFA dará dinero a equipos que presten a sus jugadores para el Mundial 2026.
    Imagen Getty Images
    FIFA dará dinero a equipos que presten a sus jugadores para el Mundial 2026.

    Los equipos de todo el mundo, incluyendo los de la Liga MX, serán recompensados por ceder a sus futbolistas a la fase de clasificación y fase final del Mundial 2026.

    La FIFA anunció que, como parte de la nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes, se repartirá una cifra récord de 355 millones de dólares entre los equipos que han prestado jugadores a las Eliminatorias mundialistas y/o para los clubes que aporten futbolistas a las listas finales de las selecciones para la Copa del Mundo que inicia el 11 de junio del 2026.

    Dicha remuneración aumentará casi un 70 por ciento respecto a la edición anterior gracias a la renovación del memorando de acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos que se firmó en marzo del 2023.

    En el Mundial Qatar 2022 se repartieron un total de 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones miembro procedentes de las seis confederaciones.

    Cabe destacar que, para que los equipos reciban su pago correspondiente, deberán iniciar un proceso de inscripción, el cual la FIFA detallará más adelante.

    "La nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    “Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores. De este modo, reforzamos nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes Europeos y clubes de todo el mundo. Todos esperamos asistir el año que viene a una edición histórica e inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA”, añadió.

    Video ¡Anota la fecha! 5 de diciembre Sorteo del Mundial

