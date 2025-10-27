Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF, mantiene abierta la posibilidad de disputar el Mundial 2026 y manifestó que espera defender el título con Argentina, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación.

"Bueno, la verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en un Mundial", declaró Messi en una entrevista con NBC News emitida el lunes. " Y me gustaría estar allí. Sentirme bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego".

El astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, afirmó que su decisión dependerá de su estado físico. " Voy a evaluarlo día a día cuando comience la pretemporada el próximo año con el Inter [Miami] y ver si realmente puedo estar al 100%. Tengo muchas ganas porque es el Mundial", añadió. "Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en la cancha es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección".

Messi reiteró que esperará hasta sentirse preparado: "Intento sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, lo disfruto, pero cuando no, sinceramente, no lo paso bien".

Sobre sus ídolos de infancia, Messi destacó a Diego Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal o LeBron James, entre otros.

«Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa», aseguró.

El delantero cerró una gran temporada con el Inter Miami, donde fue clave en todas las competencias disputadas y obtuvo la Bota de Oro de la MLS 2025 tras anotar 29 goles en 28 partidos. Además, es finalista al premio MVP de la liga, que podría conquistar por segundo año consecutivo.