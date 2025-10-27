    Mundial 2026

    Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

    El crack argentino también confesó quienes eran sus ídolos de infancia y habló de su renovación con Inter Miami.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Ya decidió? Messi quiere defender el título de la Copa Mundo en 2026

    Lionel Messi, capitán del Inter Miami CF, mantiene abierta la posibilidad de disputar el Mundial 2026 y manifestó que espera defender el título con Argentina, aunque aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación.

    "Bueno, la verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en un Mundial", declaró Messi en una entrevista con NBC News emitida el lunes. " Y me gustaría estar allí. Sentirme bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego".

    PUBLICIDAD

    El astro argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, afirmó que su decisión dependerá de su estado físico. " Voy a evaluarlo día a día cuando comience la pretemporada el próximo año con el Inter [Miami] y ver si realmente puedo estar al 100%. Tengo muchas ganas porque es el Mundial", añadió. "Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en la cancha es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección".

    Messi reiteró que esperará hasta sentirse preparado: "Intento sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, lo disfruto, pero cuando no, sinceramente, no lo paso bien".

    Sobre sus ídolos de infancia, Messi destacó a Diego Maradona, Michael Jordan, Roger Federer, Rafael Nadal o LeBron James, entre otros.

    «Obviamente para nosotros los argentinos Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y máxima admiración por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa», aseguró.

    El delantero cerró una gran temporada con el Inter Miami, donde fue clave en todas las competencias disputadas y obtuvo la Bota de Oro de la MLS 2025 tras anotar 29 goles en 28 partidos. Además, es finalista al premio MVP de la liga, que podría conquistar por segundo año consecutivo.

    "Siempre he dicho que basaré mi decisión [sobre jugar] en cómo me siento día a día", indicó. "Sinceramente, me sentí muy bien durante el año. Estoy feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia, y la decisión (de renovar) fue fácil".

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    2 min
    Brian Rodríguez ve más posibilidad de jugar el Mundial 2026 tras renovar con América

    Brian Rodríguez ve más posibilidad de jugar el Mundial 2026 tras renovar con América

    1 min
    Revelan información clave en la Ciudad de México para el Mundial 2026

    Revelan información clave en la Ciudad de México para el Mundial 2026

    1 min
    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    2 min
    ¿Javier Aguirre tiene seguro su puesto de técnico en la Selección Mexicana?

    ¿Javier Aguirre tiene seguro su puesto de técnico en la Selección Mexicana?

    Relacionados:
    Mundial 2026Lionel MessiArgentinaInter Miami CF

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD