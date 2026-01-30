El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026
La gira de la Copa del Mundo de la FIFA visitará 38 ciudades de los países anfitriones del Mundial 2026.
La fiebre del Mundial 2026 ha comenzado y con ella, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, misma que recorrerá las 16 ciudades sedes de esta competencia.
Además de las ciudades anfitrionas, el trofeo también estará presente en otros 22 sitios de Canadá, México y Estados Unidos para deleite de los aficionados al torneo más importante de la FIFA.
Serán un total de 38 paradas las que tendrá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ para que pueda ser admirado por los aficionados, quienes seguramente buscarán estar lo más cerca posible de la copa más codiciada del planeta.
La gira iniciará el 26 de febrero en México y tras su primera escala en Ciudad de México, hará otras 10 en ciudades como Guadalajara y Monterrey.
El trofeo iniciará su etapa estadounidense el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá el país de costa a costa con un total de 21 paradas; mientras que a partir del 10 de abril continuará por Canadá, donde, partiendo desde Vancouver, recorrerá un total de siete ciudades.
CALENDARIO DEL TROFEO DE LA COPA MUNDIAL
Canadá
- 10 y 11 de abril: Vancouver
- 12 de abril: Calgary
- 13 de abril: Winnipeg
- 22 de mayo: Montreal
- 23 de mayo: Halifax
- 24 de mayo: Ottawa
- 25 y 26 de mayo: Toronto
México
- 26 y 27 de febrero: Ciudad de México
- Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara
- 4 y 5 de marzo: León
- 6 y 7 de marzo: Veracruz
- 9 y 10 de marzo: Chihuahua
- 11 y 12 de marzo: Querétaro
- Del 14 al 17 de marzo: Monterrey
- 18 y 19 de marzo: Puebla
- 21 y 22 de marzo: Chichén Itzá
- March 21-22: Mérida
- Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)
Estados Unidos
- 24 y 25 de marzo: Los Ángeles
- 28 de marzo: Las Vegas
- 29 y 30 de marzo: San Francisco
- 1 de abril: Salt Lake City
- 4 de abril: Portland
- 5 y 6 de abril: Seattle
- 14 y 15 de abril: Chicago
- 17 de abril: San Luis
- 18 y 19 de abril: Kansas City
- 25 y 26 de abril: Dallas
- 28 y 29 de abril: Austin
- 30 de abril: San Antonio
- 2 y 3 de mayo: Houston
- 5 de mayo: Nueva Orleans
- 7 de mayo: Birmingham
- 9 y 10 de mayo: Miami
- 9 y 10 de mayo: Orlando
- 15 y 16 de mayo: Atlanta
- 21 de mayo: Filadelfia
- 30 y 31 de mayo: Boston
- 3 de junio: Nueva York Nueva Jersey
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ visitará también los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil.