Mundial 2026 El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026 La gira de la Copa del Mundo de la FIFA visitará 38 ciudades de los países anfitriones del Mundial 2026.

Video ¡Ojo! La Copa del Mundo visita a los anfitriones

La fiebre del Mundial 2026 ha comenzado y con ella, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, misma que recorrerá las 16 ciudades sedes de esta competencia.

Además de las ciudades anfitrionas, el trofeo también estará presente en otros 22 sitios de Canadá, México y Estados Unidos para deleite de los aficionados al torneo más importante de la FIFA.

Serán un total de 38 paradas las que tendrá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ para que pueda ser admirado por los aficionados, quienes seguramente buscarán estar lo más cerca posible de la copa más codiciada del planeta.

La gira iniciará el 26 de febrero en México y tras su primera escala en Ciudad de México, hará otras 10 en ciudades como Guadalajara y Monterrey.

El trofeo iniciará su etapa estadounidense el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá el país de costa a costa con un total de 21 paradas; mientras que a partir del 10 de abril continuará por Canadá, donde, partiendo desde Vancouver, recorrerá un total de siete ciudades.

CALENDARIO DEL TROFEO DE LA COPA MUNDIAL

Canadá

10 y 11 de abril: Vancouver

12 de abril: Calgary

13 de abril: Winnipeg

22 de mayo: Montreal

23 de mayo: Halifax

24 de mayo: Ottawa

25 y 26 de mayo: Toronto

México

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá

March 21-22: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Estados Unidos

24 y 25 de marzo: Los Ángeles

28 de marzo: Las Vegas

29 y 30 de marzo: San Francisco

1 de abril: Salt Lake City

4 de abril: Portland

5 y 6 de abril: Seattle

14 y 15 de abril: Chicago

17 de abril: San Luis

18 y 19 de abril: Kansas City

25 y 26 de abril: Dallas

28 y 29 de abril: Austin

30 de abril: San Antonio

2 y 3 de mayo: Houston

5 de mayo: Nueva Orleans

7 de mayo: Birmingham

9 y 10 de mayo: Miami

9 y 10 de mayo: Orlando

15 y 16 de mayo: Atlanta

21 de mayo: Filadelfia

30 y 31 de mayo: Boston

3 de junio: Nueva York Nueva Jersey