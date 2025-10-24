Messi y Obed Vargas, finalistas a los premios de la MLS en 2025
El argentino buscará ganar su segundo MVP, mientras que el mexicano-estadounidense es candidato al Jugador Joven del Año.
La Major League Soccer (MLS) dio a conocer la lista de finalistas a los premios de la temporada 2025, con Lionel Messi y el joven mexicano-estadounidense Obed Vargas entre los principales protagonistas.
Messi, de 38 años y máximo goleador del torneo con Inter Miami, buscará repetir como Jugador Más Valioso y convertirse en el primero en la historia de la liga en conseguir el galardón Landon Donovan en campañas consecutivas. Su nominación llega horas después de confirmarse la extensión de su contrato con el club hasta 2028.
El astro argentino comparte el lugar de finalistas al MVP junto con Denis Bouanga (LAFC), jugador que fue pretenido por el América, Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC).
Por su parte, Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, figura entre los finalistas a Jugador Joven del Año, reconocimiento que premia a los talentos sub-22 más destacados de la temporada.
A sus 19 años, Vargas compite con Diego Luna (Real Salt Lake) y Alex Freeman (Orlando City), confirmando su proyección como una de las promesas de futuro del futbol estadounidense.
La votación para los premios involucra a jugadores, entrenadores y periodistas especializados, cada grupo con un peso igual del 33.3% en el resultado final.