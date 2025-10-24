Messi y Obed Vargas, finalistas a los premios de la MLS en 2025

Video Messi busca repetir como MVP y Obed Vargas, finalista a ‘Mejor Joven’

La Major League Soccer (MLS) dio a conocer la lista de finalistas a los premios de la temporada 2025, con Lionel Messi y el joven mexicano-estadounidense Obed Vargas entre los principales protagonistas.

PUBLICIDAD

El astro argentino comparte el lugar de finalistas al MVP junto con Denis Bouanga (LAFC), jugador que fue pretenido por el América, Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC).

Por su parte, Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, figura entre los finalistas a Jugador Joven del Año, reconocimiento que premia a los talentos sub-22 más destacados de la temporada.

A sus 19 años, Vargas compite con Diego Luna (Real Salt Lake) y Alex Freeman (Orlando City), confirmando su proyección como una de las promesas de futuro del futbol estadounidense.