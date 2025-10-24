    Inter Miami CF

    Messi y Obed Vargas, finalistas a los premios de la MLS en 2025

    El argentino buscará ganar su segundo MVP, mientras que el mexicano-estadounidense es candidato al Jugador Joven del Año.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Messi busca repetir como MVP y Obed Vargas, finalista a ‘Mejor Joven’

    La Major League Soccer (MLS) dio a conocer la lista de finalistas a los premios de la temporada 2025, con Lionel Messi y el joven mexicano-estadounidense Obed Vargas entre los principales protagonistas.

    Messi, de 38 años y máximo goleador del torneo con Inter Miami, buscará repetir como Jugador Más Valioso y convertirse en el primero en la historia de la liga en conseguir el galardón Landon Donovan en campañas consecutivas. Su nominación llega horas después de confirmarse la extensión de su contrato con el club hasta 2028.

    PUBLICIDAD

    El astro argentino comparte el lugar de finalistas al MVP junto con Denis Bouanga (LAFC), jugador que fue pretenido por el América, Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC).

    Por su parte, Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, figura entre los finalistas a Jugador Joven del Año, reconocimiento que premia a los talentos sub-22 más destacados de la temporada.

    A sus 19 años, Vargas compite con Diego Luna (Real Salt Lake) y Alex Freeman (Orlando City), confirmando su proyección como una de las promesas de futuro del futbol estadounidense.

    La votación para los premios involucra a jugadores, entrenadores y periodistas especializados, cada grupo con un peso igual del 33.3% en el resultado final.

    Más sobre MLS

    1:16
    Messi busca repetir como MVP y Obed Vargas, finalista a ‘Mejor Joven’

    Messi busca repetir como MVP y Obed Vargas, finalista a ‘Mejor Joven’

    2 min
    Por fin se conoce el futuro de Messi, ¿sigue o no en la MLS?

    Por fin se conoce el futuro de Messi, ¿sigue o no en la MLS?

    1 min
    Chucky Lozano es separado en San Diego FC por acto de indisciplina

    Chucky Lozano es separado en San Diego FC por acto de indisciplina

    1 min
    El emotivo gesto de Messi con niño que sufre mismo padecimiento que él

    El emotivo gesto de Messi con niño que sufre mismo padecimiento que él

    1:18
    El brutal récord de Carlos Vela que no pudo romper Messi

    El brutal récord de Carlos Vela que no pudo romper Messi

    Relacionados:
    Inter Miami CFLionel MessiObed VargasSeattle Sounders FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD