El curioso partido que eliminó a Senegal en Rusia 2018
En la última jornada de la fase de grupos se presentó un momento que hizo recordar el Mundial del 82.
En el Mundial de Rusia 2018 se vivió un momento que causó controversia luego de la forma en la que se definió el grupo H.
Japón y Senegal llegaban a su último juego de la fase de grupos con cuatro unidades y con un empate ante Polonia y Colombia respectivamente los metía a los Octavos de Final.
Los nipones jugaban ante un equipo ya eliminado, sin embargo, se vieron sorprendidos en la segunda parte por un gol de Jan Bednarek que ponía en duda su clasificación y más cuando Colombia se puso arriba de Senegal con gol de Yerry Mina.
Con estos resultados a menos de 20 minutos del silbatazo final, Japón y Senegal estaban empatados en puntos (4pts) y en diferencia de goles (0), pero en el Fair Play los asiáticos tenían la ventaja con cuatro amarillas por cinco de los africanos, y con esto aseguraban el pase.
Por lo que en los últimos minutos la selección de Japón se dedicó a pasear el balón, acumulando dos posesiones de 38 y 88 pases, mientras que Polonia decidió conservar el balón y el marcador a favor
Al final ese ‘pacto’ terminó perjudicando a Senegal que no pudo revertir el resultado ante Colombia y quedó eliminada, mientras que los cafetaleros y nipones avanzaron a la siguiente ronda.
Y dicho episodio hizo recordar el partido entre Alemania y Austria de España 1982 donde ambas selecciones ‘eliminaron’ a Argelia, luego de la victoria de los alemanes por la mínima.