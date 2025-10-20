Messi gana la Bota de Oro, pero Carlos Vela sigue siendo el rey de la MLS

Video Hat-trick y Messi llega a impresionante récord goleador en su carrera

Lionel Messi ganó la Bota de Oro de la MLS tras su hat-trick el fin de semana pasado para que el Inter Miami goleara 2-5 a Nashville de cara a los Playoffs.

El astro argentino terminó la temporada regular con 29 goles en 28 partidos disputados y en total tuvo 48 contribuciones de gol al sumar 19 asistencias.

Sin embargo, Messi no pudo romper el récord de Carlos Vela, quien sigue siendo el futbolista con más aportaciones de gol en la historia de la MLS.

En la temporada 2019, el delantero mexicano tuvo el mejor año de su carrera al registrar 34 goles y 15 asistencias para 49 contribuciones de gol. Además de arrasar con la Bota de Oro, Vela también fue elegido MVP de la MLS.

Jugadores con más contribuciones de gol en la historia de MLS

Carlos Vela: 49 en 2019

Lionel Messi: 48 en 2025

Sebastian Giovinco: 38 en 2015

Josef Martínez: 37 en 2018

Zlatan Ibrahimovic: 37 en 2019

Lionel Messi: 36 en 2024

Vela ganó la Supporters Shield con LAFC, pero no pudo ser campeón de la MLS Cup al caer en la Final de la Conferencia Oeste ante Seattle Sounders. Tuvieron que pasar tres años para que el mexicano y LAFC levantaran la MLS Cup.

Messi ya ganó la Leagues Cup con Inter Miami, pero su consigna pendiente es la MLS Cup. Las Garzas iniciarán su camino en los Playoffs enfrentando a Nashville el próximo viernes 24 de octubre en la Primera Ronda.

Messi buscará coronarse en su última temporada jugando a lado de sus amigos Sergio Busquets y Jordi Alba, quien recientemente anunciaron su retiro para final de año.

La temporada pasada, el Inter Miami se quedó con la Supporters Shield, pero fue eliminado en la Primera Ronda por el Atlanta United.