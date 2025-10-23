Video ¡Llegó el día! Se conoce el futuro de Messi, ¿sigue o no en la MLS?

Lionel Messi no se va a ningún lado ni se retira. Se queda en la MLS con el Inter Miami hasta el 2028. Así lo anunció el club con un video en sus redes sociales.

El capitán de la institución firmó una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2028, lo que mantendrá al legendario futbolista tres años más en el equipo.

El video que anuncia su permanencia en Inter fue titulado "Él está en casa". Se muestra al actual capitán de la selección campeona del mundo, Argentina, con un saco y sentándose ante un escritorio para a continuación leer su nuevo contrato, y estampar su firma en él.

Sonríe, entonces, y se abre la toma que enseña a Leo a mitad de la cancha del Miami Freedom Park que está en contrucción.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", aseguró el jugador a la página web del conjunto de Florida.

Hay que recordar que Messi es parte de Inter Miami desde julio del 2023. Firmó en aquella oportunidad un acuerdo por dos años y medio.

Por supuesto, su fichaje ha sido un parteaguas para el club al igual que para la MLS. De inmediato se notó su mano, mejor dicho su pie, y ganaron la League Cup 2023.

Y desde entonces de a poco ha hecho fuerte a la institución, un año más tarde la llevó a ganar el Supporters' Shield 2024 e individualmente obtuvo el MVP de la MLS 2024, la Bota de Oro 2025 con 29 goles y el MVP de la MLS también del 2025.