    Messi siembra dudas sobre su presencia en el Mundial 2026

    El capitán argentino reconoció que "por edad, lo más lógico" sería no estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

    Jaime Bernal.
    Video "Lo que siempre soñé", las palabras de Messi que conmueven a todos

    Lionel Messi, capitán de la selección argentina, dejó abierta la incógnita sobre su presencia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al reconocer que “por edad, lo más lógico” sería no llegar, aunque confesó que todavía se siente “ilusionado y con ganas” de seguir compitiendo.

    El rosarino, que disputaría su sexta Copa del Mundo, habló tras la victoria de Argentina 3-0 frente a Venezuela en Buenos Aires, duelo de las Eliminatorias de la Conmebol en el que firmó un doblete.

    “Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (…) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, afirmó.

    Campeón del mundo en Catar 2022, Messi insistió en que lo primordial es “sentirse bien”. “ Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, añadió.

    Sobre su futuro inmediato, puntualizó: “ A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”.

    La selección de Lionel Scaloni cerrará la clasificación como líder destacado en su próximo compromiso ante Ecuador en Guayaquil.


