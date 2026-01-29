    Mundial 2026

    El día que Francia jugó de verde en Argentina 1978

    En aquella Copa del Mundo se presentó un momento muy curioso durante la fase de grupos.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Video La anécdota de Francia que utilizó un uniforme alterno en una Copa del Mundo

    En el Mundial de Argentina 1978 ocurrió un momento muy curioso que se sigue recordando entre los aficionados, y es cuando Francia no jugó con su tradicional uniforme sino con una camiseta del futbol argentino.

    Todo ocurrió en el último partido de la fase de grupos cuando Francia y Hungría, ya eliminados del torneo, se vieron las caras en el estadio Minella de Mar de Plata, cuando a minutos del pitazo inicial se percataron que ambos equipos solo portaban playeras blancas.

    A los galos les correspondía jugar con su tradicional color azul, pero acudieron a su tercer juego con su uniforme alternativo a pesar de que a los húngaros les correspondía el color blanco.

    Esto desató un problema y es que, en ese entonces por cuestiones de la televisión en blanco y negro, ambos equipos no podían jugar del mismo color ya que podría generar confusión entre los espectadores.

    Ante este problema el Club Atlético Kimberly se ofreció a prestarle playeras del equipo marplatense para que se pudiera efectuar el partido.

    Y tras 40 minutos de espera la selección de Francia salió con una playera verdiblanca y se pusieron por 3-1 a Hungría.

    Después de esta historia muy curiosa de Argentina 1978, la playera del Kimberly que utilizaron los galos se encuentra en un museo de la FIFA.

