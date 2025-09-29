    Guillermo Ochoa

    Guillermo Ochoa envía emotivo mensaje a ‘Chuy’ Corona tras su despedida

    Los dos porteros compartieron una gran rivalidad deportiva durante años en el arco de la Selección Mexicana.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Guillermo Ochoa y Jesús Corona..
    Imagen Getty Images
    Guillermo Ochoa y Jesús Corona..

    La portería de la Selección Mexicana atraviesa un momento con algo incertidumbre de cara al Mundial 2026, pues a diferencia de años anteriores, cuando había varias opciones claras, hoy Luis Malagón se perfila como el titular indiscutible, dejando atrás rivalidades históricas como la de Guillermo Ochoa y Jesús Corona.

    PUBLICIDAD

    La competencia entre Ochoa y Corona marcó una era en el arco mexicano. Aunque 'Chuy' ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Ochoa fue quien tuvo la oportunidad de custodiar la portería en Copas del Mundo, lo que generó debate sobre quién merecía ese privilegio.

    A pesar de los momentos de tensión que la competencia pudo generar, el respeto mutuo se mantiene. Durante el retiro oficial del futbol de Corona a los 44 años, en el partido entre Xolos y Cruz Azul, Ochoa envió un mensaje público a su excompañero:

    "Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa", escribió desde su cuenta de X.

    El exarquero celeste aún no ha respondido, pero Corona ya ha resaltado previamente la buena relación profesional que tuvo con Ochoa

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Larcamón critica expulsión de Jorge Rodarte ante Xolos de Tijuana

    Larcamón critica expulsión de Jorge Rodarte ante Xolos de Tijuana

    1 min
    José de Jesús Corona habla tras su retiro oficial del futbol

    José de Jesús Corona habla tras su retiro oficial del futbol

    1:26
    Resumen | Xolos triunfa en despedida de Jesús Corona

    Resumen | Xolos triunfa en despedida de Jesús Corona

    2:51
    Jesús Corona recibe un emotivo homenaje que lo lleva a las lágrimas

    Jesús Corona recibe un emotivo homenaje que lo lleva a las lágrimas

    3:59
    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    Relacionados:
    Guillermo OchoaJesús CoronaCruz AzulXolosClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD