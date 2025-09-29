Guillermo Ochoa envía emotivo mensaje a ‘Chuy’ Corona tras su despedida

La portería de la Selección Mexicana atraviesa un momento con algo incertidumbre de cara al Mundial 2026, pues a diferencia de años anteriores, cuando había varias opciones claras, hoy Luis Malagón se perfila como el titular indiscutible, dejando atrás rivalidades históricas como la de Guillermo Ochoa y Jesús Corona.

La competencia entre Ochoa y Corona marcó una era en el arco mexicano. Aunque 'Chuy' ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Ochoa fue quien tuvo la oportunidad de custodiar la portería en Copas del Mundo, lo que generó debate sobre quién merecía ese privilegio.

A pesar de los momentos de tensión que la competencia pudo generar, el respeto mutuo se mantiene. Durante el retiro oficial del futbol de Corona a los 44 años, en el partido entre Xolos y Cruz Azul, Ochoa envió un mensaje público a su excompañero:

"Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa", escribió desde su cuenta de X.