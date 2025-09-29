    Club Tijuana

    José de Jesús Corona habla tras su retiro oficial del futbol

    El ahora arquero en el retiro acepta que fue un momento complicado, pero necesario para darle paso a las nuevas generaciones.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Jesús Corona recibe un emotivo homenaje que lo lleva a las lágrimas

    Una vez que marcó su retiro como profesional oficialmente, José de Jesús Corona agradeció a la directiva de Tijuana por el homenaje ofrecido en un partido oficial de la Liga MX.

    "Muy emotiva la noche, muy agradecido con este homenaje, fue algo muy importante para mi y la familia por toda la disposición de los compañeros".

    Sobre su decisión de retirarse en la Jornada 11 del Apertura 2025, cuando los Xolos se enfrentaban al Cruz Azul, el ahora cancerbero retirado explicó sus razones.

    "Muy especial, claro que es un equipo que me ha marcado, que le guardo un gran cariño, me pidieron que escogiera el partido y era la manera que podía estar más cerca de esta afición que tanto quiero".

    Al hablar de sus primeras impresiones al salir de cambio de la cancha por última vez en su vida profesional, Chuy Corona dejó claro que a pesar de ser un momento difícil, era tiempo de darle cabida a las nuevas generaciones.

    "Es complicado, es un vacío que va a quedar, pero como toda profesión y toda vida, siempre hay un principio y un final, ahora me toca dar un paso al costado y darle cabida a los jóvenes que vienen apretando y ahora seremos un aficionado más".

    Finalmente, José de Jesús Corona habló un poco de su futuro, que aunque no tiene claro, sí se siente seguro de que será en el mundo deportivo.

    "Pensaremos qué sigue, va a ser un tiempo el que me voy a tomar para analizarlo bien, seguir preparándome, pero esperemos seguir involucrados en el deporte".

