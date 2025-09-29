Video ¡Dolorosa confesión! Corona revela el gol que más le duele en su carrera

Jesús Corona dijo adiós al futbol profesional este fin de semana, pero confesó que hay goles que nunca olvidará por lo dolorosos que fueron y en Faitelson sin censura escogió el peor de todos.

Al ser cuestionado por David Faitelson sobre el tanto que más le dolió en su carrera, Chuy Corona no titubeó al mencionar aquella trágica noche en el Estadio Azteca ante América.

PUBLICIDAD

"Sin lugar a duda, tú lo debes saber y toda la gente lo debe saber, el gol cuando ya teníamos el título prácticamente asegurado que ya lo sentíamos contra el América, fue un baldazo muy fuerte, pasa lo que pasó.

"Fue algo muy complicado, termina el juego, a casa y al día siguiente hay que viajar, hacer a un lado lo que me había sucedido e irme a Selección, esa noche prácticamente sin dormir después de tener prácticamente el título en las manos", declaró Chuy Corona en la charla donde también reveló el mejor momento de su carrera.

CORONA NOMBRA A OSWALDO SÁNCHEZ COMO SU ÍDOLO

Jesús Corona también se dio tiempo para contar la anécdota de cómo conoció por primera vez a uno de sus ídolos, Oswaldo Sánchez, cuando formó parte de las fuerzas básicas de Atlas.

"Después llegué al proceso en Atlas y ahí observaba mucho a Oswaldo (Sánchez). Le platicaba que yo me ponía atrás de la portería para observarlo, iba de recogebalones, él me veía y ya me conocía porque nos juntaban cada lunes a todos los arqueros de Atlas a trabajar, desde infantiles hasta Primera División, era algo motivante para nosotros.

"Desde ahí lo conozco, el profe Raúl Morales, mi gran entrenador y formador, nos ponían a entrenar, después posteriormente yo debuto y nos reencontramos en Selección Nacional. Nos llevamos unos ocho años, muy buen arquero, en ese entonces el titular era Miguel de Jesús después siguió él".