Colombia goleó 4-0 a México y, por supuesto, el resultado caló en Javier Aguirre, tanto así que habló fuerte sobre sus jugadores y particularmente se enfocó en el lado competitivo de algunos de ellos y sin señalar, mencionó, que " no estuvieron a la altura".

"No se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego. En algunos eventos. Y no quiero puntualizar o señalar ni muchísimo menos. El principal culpable soy yo, el responsable máximo y eso lo asumo desde el primer momento", mencionó en la conferencia de prensa posterior al partido.

Y fue muy enfático en lo que piensa hacer de inmediato y amplió las razones por lo que lo hará.

"Pero sí hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir para que la gente se vaya por lo menos diciendo perdieron sí, pero caramba como meten como corren como luchan y a veces a lo largo de los 90 minutos hubo lapsos, jugadores que no estuvieron a la altura", aseguró.

Finalmente, el técnico puso de ejemplo a su rival de esta noche, Colombia, sobre lo que México y sus jugadores no están haciendo sobre el terreno de juego.

"Hay cosas que no te terminan de gustar, insistes y les pides, y de repente hay situaciones en las que no va más y entonces si nosotros queremos acceder al grupo de elite del mundo, del Mundial inclusive, pues tenemos que mejorar sobre todo en el nivel competitivo porque hoy un equipo colombiano compitió mejor que nosotros. Muy agresivos, muchas más faltas que nosotros. Haciendo tiempo bien, guardando el marcador. Siendo letal, nos enseñó como se debe competir para grandes ligas", apuntó.

"Fueron terceros en Conmebol, juegan con Argentina con Brasil, están a la par, incluso quedaron encima de Brasil en la eliminatoria mundialista por lo tanto si queremos estar en ese nivel, tenemos que mejorar", finalizó.

México tendrá poco tiempo para tratar de recuperarse del marcador ante los cafetaleros, porque el próximo 14 de octubre deberá enfrentar a Ecuador en el Estadio Akron en su segundo duelo de la fecha FIFA de octubre.