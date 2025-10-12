México fue goleado por Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial 2026 este sábado lo que dejó a los jugadores mexicanos dolidos y con bronca por la forma en la que dejaron ir el encuentro, así lo confesó el delantero Germán Berterame.

El delantero de Rayados de Monterrey fue junto a Julián Quiñones los únicos seleccionados mexicanos naturalizados para esta convocatoria de Javier Aguirre en la Fecha FIFA de octubre en la que también se medirá a Ecuador el próximo martes.

Germán Berterame incluso tuvo una ocasión de gol en los instantes finales del partido México vs. Colombia luego de estrellar su disparo en el poste en lo que pudo significar el gol de la honra para el conjunto del Tricolor.

“ La verdad que estamos con bronca, con dolor. No es el partido que esperábamos. Sabemos que es un partido ya de preparación para el Mundial, sabemos que va a ser así y tenemos que ajustar los mínimos detalles para que no vuelva a ocurrir en el próximo partido y tratar de mejorar en cada detalle”, dijo a TUDN tras el partido.