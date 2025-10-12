    Selección Mexicana

    México vs. Colombia: Germán Berterame admite bronca y dolor por derrota

    El delantero mexicano admitió que como ante lo colombianos serán los partidos a partir de ahora de cara al Mundial 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Germán Berterame sale molesto y con dolor tras goleada de Colombia

    México fue goleado por Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial 2026 este sábado lo que dejó a los jugadores mexicanos dolidos y con bronca por la forma en la que dejaron ir el encuentro, así lo confesó el delantero Germán Berterame.

    El delantero de Rayados de Monterrey fue junto a Julián Quiñones los únicos seleccionados mexicanos naturalizados para esta convocatoria de Javier Aguirre en la Fecha FIFA de octubre en la que también se medirá a Ecuador el próximo martes.

    PUBLICIDAD

    Germán Berterame incluso tuvo una ocasión de gol en los instantes finales del partido México vs. Colombia luego de estrellar su disparo en el poste en lo que pudo significar el gol de la honra para el conjunto del Tricolor.

    La verdad que estamos con bronca, con dolor. No es el partido que esperábamos. Sabemos que es un partido ya de preparación para el Mundial, sabemos que va a ser así y tenemos que ajustar los mínimos detalles para que no vuelva a ocurrir en el próximo partido y tratar de mejorar en cada detalle”, dijo a TUDN tras el partido.

    Germán Berterame ha sido considerado en cinco partidos con Javier Aguirre como director técnico aunque aún no ha logrado reconciliarse con el gol con la playera de la Selección Mexicana.

    Más sobre Selección Mexicana

    2 min
    México vs. Colombia: golean al Tri a menos de un año del Mundial 2026

    México vs. Colombia: golean al Tri a menos de un año del Mundial 2026

    1 min
    México vs. Colombia | Horario y dónde ver este amistoso rumbo al Mundial 2026

    México vs. Colombia | Horario y dónde ver este amistoso rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Julián Quiñones advierte que peleará un lugar en Selección Mexicana para el Mundial 2026

    Julián Quiñones advierte que peleará un lugar en Selección Mexicana para el Mundial 2026

    1 min
    Javier Aguirre habla de llamar a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana

    Javier Aguirre habla de llamar a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana

    1 min
    La Selección Mexicana llega a Dallas para enfrentar a Colombia

    La Selección Mexicana llega a Dallas para enfrentar a Colombia

    Relacionados:
    Selección MexicanaGermán BerterameMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD