Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, reveló en conferencia de prensa que habló con el entrenador de Xolos, Sebastián Abreu y que Gilberto Mora tiene un 'trato especial' alinterior del Tri.

Y es que el chico de 17 años sufrió hace unos días una fractura en la mano izquierda y fue intervenido quirúrgicamente de ella con éxito, pese a ello acudió al llamado del representativo nacional.

PUBLICIDAD

"Es verdad que Gilberto viene con una cirugía reciente en la mano y es verdad que nos pidieron, yo hablé directamente con el 'Loco' Abreu, un poquito de precaución en los entrenamientos", explicó en su comparecencia con los medios previo al duelo ante Uruguay de ese sábado.

"Digamos no meterlo del día uno a espacios reducidos o algo que lo obligue... llevar las cargas de trabajo que llevaba para su readaptación en el gimnasio y no solo con él, con todos tenemos una comunicación, con todos los equipos, constante", completó 'El Vasco'.

Además, también mencionó que este es un momento clave en la Liga MX y que lo que menos quieren al interior del conjunto nacional es perjudicar a alguien.

"Mi gente con la de ellos. Somos conscicientes en este momento de que la liga entra en la fase final y no queremos perjudicar a nadie. Eso es verdad. No favorecemos a nadie, pero tampoco queremos perjudicar a nadie", finalizó.

México y Uruguay juegan este sábado 15 de noviembre en partido de preparación rumbo al Mundial del 2026. Lo harán en el estadio TSM de Torreón, casa de Santos Laguna de la Liga MX.