    Javier Aguirre responde a abucheos y al “Fuera Vasco” del México vs. Uruguay

    El técnico de la Selección Mexicana también se pronunció a los abucheos al 'Tala' Rangel en Torreón.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Aguirre responde sin rodeos a los abucheos y al "fuera Vasco" que retumbaron en el TSM

    Javier Aguirre respondió con categorías a los abucheos que retumbaron el Estadio Corona de Torreón durante y tras el partido entre México y Uruguay que terminó en empate sin goles.

    La afición mexicana expresó su molestia porque Raúl ‘Tala’ Rangel fue titular sobre Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna; el arquero de Chivas fue abucheado desde la primera vez que tocó el balón.

    “Yo no soy quién para juzgar, menos a la nuestra, a la mexicana. Son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran porque pagaron su boleto y tienen toda la libertad del mundo.

    “Es un país libre, hay libertad de expresión y manifestaron su inconformidad. No soy quién, no debo hacerlo y no tengo autoridad para hacer eso”, mencionó al respecto Javier Aguirre en conferencia de prensa.

    Al término del primer tiempo la Selección Mexicana fue abucheada y lo mismo pasó tras el silbatazo final por el marcador sin goles. Además, la afición se fue en contra del técnico mexicano gritando “¡Fuera Vasco!”.

    “Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen. Lo otro son variables que no controlas”, añadió Javier Aguirre.

    México no ha podido ganar desde fue campeón de Copa Oro. En sus últimos cinco partidos, el Tri registra cuatro empates y una derrota por tres goles anotados.

    La Selección Mexicana buscará reencontrarse con el triunfo y el gol el próximo martes 18 de noviembre cuando enfrente a Paraguay en San Antonio, Texas.

    Video Ojo a lo que el TSM le gritó al Vasco Aguirre durante el partido

