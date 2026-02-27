Mundial 2026 El trofeo de la Copa del Mundo ya está en México El trofeo que todo futbolista desea llegó a territorio mexicano para su tour por varias ciudades del país.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México



La Copa del Mundo llegó a México a poco más de 100 días de que comience el Mundial 2026 como parte de la FIFA World Cup Trophy Tour.

PUBLICIDAD

Fue este viernes 27 de febrero cuando el trofeo arribó a territorio mexicano donde fue recibida por personalidades del futbol para comenzar una gira de 26 días por 10 ciudades de México, incluidas las sedes mundialistas.

La gira de la Copa del Mundo arrancará en Guadalajara y finalizará en Mérida, pero volverá a regresar a unos días de la inauguración en el estadio Ciudad de México.

CIUDADES DE MÉXICO QUE VISITARÁ LA COPA DEL MUNDO DE LA FIFA 26

Fue desde el pasado 3 de enero cuando el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26 comenzó su tour en Arabia Saudita donde visitó varios países alrededor del mundo.

Estas son las ciudades y días que visitará el trofeo en México

Guadalajara: Del 28 de febrero al 2 de marzo.

León: El 4 y 5 de marzo.

Veracruz: El 6 al 7 de marzo.

Chihuahua: El 9 y 10 de marzo.

Querétaro: El 11 y 12 de marzo.

Monterrey: El 14 al 16 de marzo.

PUBLICIDAD

Puebla: El 18 y 19 de marzo.

Mérida: El 21 y 22 de marzo.

Después de su paso por México, el trofeo seguirá su tour por los Estados Unidos y Canadá para después regresar a la Ciudad de México de cara a la inauguración.