    Mundial 2026

    El trofeo de la Copa del Mundo ya está en México

    El trofeo que todo futbolista desea llegó a territorio mexicano para su tour por varias ciudades del país.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México


    La Copa del Mundo llegó a México a poco más de 100 días de que comience el Mundial 2026 como parte de la FIFA World Cup Trophy Tour.

    PUBLICIDAD

    Fue este viernes 27 de febrero cuando el trofeo arribó a territorio mexicano donde fue recibida por personalidades del futbol para comenzar una gira de 26 días por 10 ciudades de México, incluidas las sedes mundialistas.

    La gira de la Copa del Mundo arrancará en Guadalajara y finalizará en Mérida, pero volverá a regresar a unos días de la inauguración en el estadio Ciudad de México.

    CIUDADES DE MÉXICO QUE VISITARÁ LA COPA DEL MUNDO DE LA FIFA 26

    Más sobre Mundial 2026

    Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México
    0:45

    Llega el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA a México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México vs. Brasil Leyendas: Kaká y Adriano se suman a este partidazo en el Estadio Banorte
    2 mins

    México vs. Brasil Leyendas: Kaká y Adriano se suman a este partidazo en el Estadio Banorte

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Futbolistas que marcaron gol ante su país de origen en una Copa del Mundo
    1 mins

    Futbolistas que marcaron gol ante su país de origen en una Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los futbolistas que le anotaron a su país de origen en una Copa del Mundo
    1:59

    Los futbolistas que le anotaron a su país de origen en una Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Esta es la alineación titular de Miguel Herrera para enfrentar a Sudáfrica!
    1 mins

    ¡Esta es la alineación titular de Miguel Herrera para enfrentar a Sudáfrica!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo J: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo J: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Sheinbaum agradece a Infantino confianza a México como sede del Mundial 2026
    2 mins

    Sheinbaum agradece a Infantino confianza a México como sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo H: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo H: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La tecnología apareció por primera vez en un partido del Mundial Brasil 2014
    1 mins

    La tecnología apareció por primera vez en un partido del Mundial Brasil 2014

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México golea a Islandia en partido amistoso disputado en Querétaro
    2 mins

    México golea a Islandia en partido amistoso disputado en Querétaro

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Fue desde el pasado 3 de enero cuando el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26 comenzó su tour en Arabia Saudita donde visitó varios países alrededor del mundo.

    Estas son las ciudades y días que visitará el trofeo en México

    • Guadalajara: Del 28 de febrero al 2 de marzo.
    • León: El 4 y 5 de marzo.
    • Veracruz: El 6 al 7 de marzo.
    • Chihuahua: El 9 y 10 de marzo.
    • Querétaro: El 11 y 12 de marzo.
    • Monterrey: El 14 al 16 de marzo.
    PUBLICIDAD
    • Puebla: El 18 y 19 de marzo.
    • Mérida: El 21 y 22 de marzo.

    Después de su paso por México, el trofeo seguirá su tour por los Estados Unidos y Canadá para después regresar a la Ciudad de México de cara a la inauguración.

    • Ciudad de México: Del 5 al 8 de junio.
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX