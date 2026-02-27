Mundial 2026 México vs. Brasil Leyendas: Kaká y Adriano se suman a este partidazo en el Estadio Banorte Las estrellas brasileñas se sumaron al encuentro como parte de las actividades del inmueble; Jared Borgetti y Miguel Layún lo hacen por el Tri.

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 en marcha, el partido México vs. Brasil Leyendas que se disputará el 19 de abril en el Estadio Banorte, aumenta la emoción por este esperado encuentro y confirma nuevos nombres de figuras que amplían el brillo de un partido concebido para celebrar la grandeza de dos selecciones históricas del futbol.

Por Brasil llegan dos íconos de una generación inolvidable: Kaká y Adriano, quienes se unen a Ronaldinho, Marcelo y Edmílson para conformar un plantel que combina talento, espectáculo y carisma. Nombres que marcaron una era y que, sin duda, devolverán a la cancha esa esencia del futbol brasileño que conquistó al mundo.

Del lado mexicano la convocatoria revela a Jared Borgetti y Miguel Layún, quienes se suman a referentes como Rafael Márquez, Andrés Guardado y Pável Pardo. El resultado, un equipo que conecta distintas generaciones del futbol nacional y que promete encender recuerdos de goles, partidos históricos y momentos que unieron a todo un país.

NSN, empresa promotora y organizadora del evento, desarrolló una estrategia de precios verdaderamente accesibles que van desde los $600 pesos para que la afición pueda vivir una experiencia memorable, disfrutando de las nuevas zonas y hospitalities que ofrecerá el recién remodelado Estadio Banorte.

A través de la plataforma oficial de Fanki, la afición podrá asegurar su lugar para este encuentro histórico de forma ágil, segura y completamente digital; ya sea desde www.fanki.com.mx o su app oficial disponible para iOS y Android.

“Volver a vestir la camiseta nacional en un encuentro histórico como el México vs. Brasil Leyendas me llena de orgullo y emoción. Es revivir recuerdos y compartir historias junto a grandes figuras del futbol internacional; pero, por encima de todo, es un reencuentro con la afición, porque sin la afición no existirían las leyendas.

“Estoy seguro de que será una velada nostálgica, emotiva, alegre y llena de pasión que nos permitirá crear nuevos recuerdos juntos”, comentó Pável Pardo, Leyenda de la Selección Mexicana de Futbol.

Con una proyección superior a 65 mil asistentes, 36 figuras históricas en el terreno de juego (18 por selección) y los directores técnicos por anunciarse en las próximas semanas, el partido se perfila como uno de los eventos más relevantes en la antesala de la Copa del Mundo.