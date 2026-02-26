    Mundial 2026

    ¡Esta es la alineación titular de Miguel Herrera para enfrentar a Sudáfrica!

    El analista de TUDN no tiene dudas para colocar a los 11 que se medirían a Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    El director técnico Miguel Herrera fue el invitado esta noche en el programa Faitelson sin Censura y uno de los temas que llamó la atención del programa sería la alineación que seguramente utilizará Javier ‘Vasco’ Aguirre para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

    El ‘Piojo’ no tiene duda que utilizará la formación 4-4-3 como lo ha venido manejando en los últimos partidos. Con un contención que entra y sale, para ser una línea de cinco. “Hoy el portero es Talavera en la portería titular, en la defensa estaría Richard Ledesma, Morales, Johan Vásquez y por izquierda Jesús Gallardo, Mateo Chávez no creo que le compita”, destacó Herrera.

    En el medio campo, Edson Álvarez que debería llevar el gafete de capitán. “Es el referente, el líder del grupo, porque refleja mucho y ayuda mucho a la gente, acompañado de Marcel Ruiz y ojalá se recupere al 100 Gilberto Mora. Álvaro Fidalgo deberá ganarse un lugar en la próxima convocatoria, Alvarado tiene un puesto seguro al igual que Alexis Vega”.

    Adelante, en el ataque Miguel Herrera destaca a Raúl Jiménez acompañado de la ‘Hormiga’, González, Santi Giménez y Julián Quiñones. Germán Berterame podría ser otra opción.

