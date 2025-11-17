    Mundial 2026

    Javier Aguirre explica por qué hace tantos cambios en Selección Mexicana cada juego

    El técnico de la Selección Mexicana comentó en conferencia de prensa la razón de sus modificaciones.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video "Entorno resultadista", Aguirre explica porqué tantos cambios en el Tri

    Javier Aguirre confirmó que de cara al partido de México vs. Paraguay hará un total de siete cambios, como pasó en la última Fecha FIFA de octubre.

    A pregunta de Gibrán Araige de TUDN, el entrenador de la Selección Mexicana dio sus argumentos para poder hacer tantas modificaciones entre partido y partido.

    "Siete, quiero cambiar siete... sí claro, el resultado es muy importante, lo viste la última vez, nos estamos moviendo todos en un entorno resultadista, así es el futbol, pero mi obligación es más allá del resultado y la estadística, el día 11 debo presentar a 25 o 26 jugadores que en este proceso me demuestren que tienen capacidad futbolísticas, táctica para entender distintas formas de juego, técnica y un enorme equilibrio emocional.

    "El jugador está sujeto a mucho estrés, presión y hay que responder, he visto grandes respuestas ante el reto de vestir tu camiseta nacional, todos estamos en el camino de la ilusión, de hacer un buen Mundial, estos cambios van a eso, están apareciendo jugadores jóvenes que me no me están haciendo dudar, pero la baraja se amplia, Obed, Mora, Armando, Fidel, tenemos ahí cuatro o cinco jóvenes que está tocando la puerta y eso a mí me gusta".

    ¿PIEL GRUESA O EQUILIBRIO EMOCIONAL? AGUIRRE Y SU RESPUESTA VIRAL


    "Cuando terminamos Guadalajara, el que no sepa estar sentado aquí o enfrente de con 80, 90 o cuatro o que no esté preparado, no sirve para esto, lo mejor es excusarme en pretextos, arbitrajes, que los jugadores no me entienden y bla bla bla, pueden engañar a todos pero no al espejo y yo creo que en esa búsqueda de jugadores, tu le llamas piel gruesa, yo le llamo equilibrio emocional.

    "No te puedes quedar con 10 porque te insultaron o fallaste un gol, ahí es donde necesitamos equilibrio emocional, paz mental, por eso esa conducta que lleven en sus equipos y fuera del campo, por que debemos ser ejemplares para nuestra afición".

    México cerrará el año 2025 con amistoso ante Paraguay, el sexto de una extensa lista de partidos de preparación que tiene la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

