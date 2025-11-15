La Selección Mexicana y la de Uruguay igualaron sin goles en su partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, duelo que se disputó en tierras del TSM en Torreón.

Tras el juego Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay habló sobre el mexicano Gilberto Mora, quien tuvo que entrar de cambio luego la lesión de Hirving ‘Chuky’ Lozano, sobre el joven de Xolos, el Loco tiene buenas referencias.

“ La idea que tengo de Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven, tan pequeño de estatura y tan aparentemente “débil” como parece, veo un jugador maduro en la forma de entender el futbol, juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

El desempeño de la Selección Mexicana le sorprendió a Bielsa, quien esperaba a un Tricolor diferente, no así su propia selección de la que dijo que estaba bajo de nivel.

“A México lo evaluó con el partido de hoy, yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México, nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podíamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir, dentro de eso fue un partido con muy pocas llegadas, con el predominio en el trámite, en el primer tiempo fue de México, en el segundo fue parejo, no nuestro”.

Ahora, la Selección de Uruguay se medirá ante Estados Unidos el próximo martes, quienes derrotaron a Paraguay en su primer encuentro de la fecha FIFA .

El próximo viernes 5 de diciembre se vivirá una fiesta y se definirá el camino de cada selección clasificada al Mundial 2026 en el sorteo de los grupos, acá te decimos dónde pueder verlo.