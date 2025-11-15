    Mundial 2026

    Marcelo Bielsa tiene buena impresión de Gilberto Mora tras el juego ante México

    El técnico de Uruguay también se mostró sorprendido por el buen nivel que mostró el Tri.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así define el 'Loco' Bielsa al futbolista Gilberto Mora

    La Selección Mexicana y la de Uruguay igualaron sin goles en su partido de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, duelo que se disputó en tierras del TSM en Torreón.

    Tras el juego Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay habló sobre el mexicano Gilberto Mora, quien tuvo que entrar de cambio luego la lesión de Hirving ‘Chuky’ Lozano, sobre el joven de Xolos, el Loco tiene buenas referencias.

    PUBLICIDAD

    La idea que tengo de Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven, tan pequeño de estatura y tan aparentemente “débil” como parece, veo un jugador maduro en la forma de entender el futbol, juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”.

    El desempeño de la Selección Mexicana le sorprendió a Bielsa, quien esperaba a un Tricolor diferente, no así su propia selección de la que dijo que estaba bajo de nivel.

    “A México lo evaluó con el partido de hoy, yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México, nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podíamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir, dentro de eso fue un partido con muy pocas llegadas, con el predominio en el trámite, en el primer tiempo fue de México, en el segundo fue parejo, no nuestro”.

    Ahora, la Selección de Uruguay se medirá ante Estados Unidos el próximo martes, quienes derrotaron a Paraguay en su primer encuentro de la fecha FIFA .

    El próximo viernes 5 de diciembre se vivirá una fiesta y se definirá el camino de cada selección clasificada al Mundial 2026 en el sorteo de los grupos, acá te decimos dónde pueder verlo.

    Video ¡Todas las faltas, patadas y empujones que nos dejó el México vs Uruguay!

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    México vs. Uruguay: Raúl Jiménez pone paños fríos a los abucheos en Torreón

    México vs. Uruguay: Raúl Jiménez pone paños fríos a los abucheos en Torreón

    1 min
    México vs. Uruguay: agarrón entre César Montes y Maxi Araujo en jugada de posible penal

    México vs. Uruguay: agarrón entre César Montes y Maxi Araujo en jugada de posible penal

    2 min
    México empata sin goles ante Uruguay en Torreón rumbo al Mundial 2026

    México empata sin goles ante Uruguay en Torreón rumbo al Mundial 2026

    1 min
    México vs. Uruguay: la criminal entrada a Gilberto Mora que el árbitro no vio

    México vs. Uruguay: la criminal entrada a Gilberto Mora que el árbitro no vio

    1 min
    Chucky Lozano sale de cambio por lesión en el México vs. Uruguay

    Chucky Lozano sale de cambio por lesión en el México vs. Uruguay

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoUruguayMarcelo BielsaGilberto Mora

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX