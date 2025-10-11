    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el España vs Georgia de eliminatoria del Mundial 2026

    Continúa la actividad del Grupo E de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

    Omar Carrillo.
    España y Georgia se enfrentan en su tercer partido del Grupo E de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial del 2026.

    Los ibéricos lo hacen como líderes con seis puntos y luego de dos triunfos contundentes ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), mientras su rival tiene tres unidades luego de una derrota frente a los Turquía (2-3) y un triunfo ante Bulgaría (3-0).

    Por supuesto que tras las dos goleadas en igual número de encuentros como visitante, los de la Roja son los favoritos en este duelo su primero en casa en estas eliminatorias.

    Hay que recordar que Lamine Yamal, del FC Barcelona, fue baja de la convocatoria de España por molestias en el pubis, al igual que Rodrigo, Manchester City, y Dean Huijsen, del Real Madrid.

    En los enfrentamientos directos entre ambas selecciones, España tiene siete victorias. No hay empates entre ellos y Georgia únicamente ha ganado en una oportunidad.

    Horario y dónde ver España vs. Georgia de eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026

    Cuándo es el España vs. Georgia - El partido se jugará el sábado 11 de octubre del 2025 en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

    Horario de España vs. Georgia - El encuentro iniciará a las 12:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, 1:45 pm CT y 11:45 am PT.

    Dónde ver el España vs. Georgia - El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

