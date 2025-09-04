    Eliminatorias UEFA

    España inicia las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con goleada a Bulgaria

    La Roja definió el partido desde el primer tiempo en Sofía, Bulgaria, en su inicio en las eliminatorias de la UEFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Resumen | España no tiene piedad y le pasa por encima a Bulgaria

    Bulgaria vs. España fue parte del inicio de la actividad en el Grupo E de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en duelo disputado en Sofía, Bulgaria y con un cuadro español avasallante.

    Desde el primer tiempo definieron el encuentro con goles de Mikel Oyarzabal, al 5’; Marc Cucurella, al 30’; y Mikel Merino, sobre el minuto 38 en un marcador cómodo para arrancar el camino a una nueva Copa del Mundo de la FIFA.

    Bulgaria pudo cambiar el rumbo del encuentro si al minuto 20, Radoslav Kirilov sacara un trallazo que fue apenas desviado por Pedro Porro cuando el juego estaba 0-1 a favor de La Roja.

    Antes, Turquía derrotó 3-2 a Georgia, quienes completan el Grupo E de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026, pero por la diferencia de goles, es la Selección de España la que toma el liderato inicial.

    El siguiente partido de España será ante Turquía para pelear por el liderato del sector, mientras que entre Georgia y Bulgaria buscarán sus primeros puntos con esperanzas a conseguir uno de los boletos hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    El triunfo también vino bien para los españoles, que llegaban con una derrota a cuestas en la Final de la UEFA Nations League de la temporada 2024-2025 frente a Portugal, éste que se perfila para enfrentar a México en el Estadio Banorte de la CDMX de cara a la justa mundialista.


