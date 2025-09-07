    Mundial 2026

    España golea 'caminando' a Turquía en su camino al Mundial 2026

    Mikel Merino brilló con tres goles, al igual que Mikel Oyarzabal, quien otorgó tres asistencias en el duelo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Resumen | España humilla y aplasta a Turquía con un contundente 0-6

    España se despachó con la cuchara grande con goleada de 6-0 ante Turquía en la Jornada 6 de Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

    Con 16 boletos disponibles en Europa para la Copa del Mundo, La Furia Roja comenzó su participación apenas en días pasados por haber competido en el Final Four de la UEFA Nations League.

    Video ¡Golazo de Pedri! El canario le pegó desde afuera del área y venció a Çakır

    España tiene prácticamente medio boleto en la mano para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, con dos primeros triunfos en los seis partidos que debe enfrentar.

    Mikel Merino brilló con un hat-trick, pero de igual forma lo hizo Mikel Oyarzabal con un hat-trick de asistencias para contribuir en la goleada de este domingo en suelo turco.

    Video ¡Llegó la manita! Hat trick de Mikel Merino, España golea a Turquía

    Pedri abrió el marcador al 6' con disparo desde fuera del área, Merino marcó a los minutos 22, 45 y 57 para su primer triplete con España. Ferran Torres hizo el 4-0 al 53' y Pedri nuevamente anotó al 62'. Lamine Yamal igual brilló con asistencias para goles de los ibéricos.

    En la siguiente Fecha FIFA de octubre, España jugará ante Georgia en casa para cerrar la primera vuelta del Grupo E y después repetirá de local ante Bulgaria.

    Video ¡Se busca rival para España! Golazo de Pedri para el 0-6 contra Turquía

