    Mundial 2026

    La Selección Mexicana en los Mundiales: México 86

    Actuación histórica la que tuvo el Tri al jugar en casa. El Estadio Azteca fue testigo de grandes momentos, el problema fue cuando salió.

    Por:Erick Morales Baca
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    En la copa del mundo de 1986, México clasificó por segunda vez a la fase de eliminación directa. En 1970 enfrentó a Italia en Cuartos de Final, sin embargo, en el 86 se incluyeron los Octavos de Final y le tocó jugar contra Bulgaria.

    El cuadro balcánico se clasificó con dos empates, como tercero del grupo A, detrás de Argentina e Italia, además, con una cifra récord de 15 juegos sin ganar en Copa del Mundo y no lo iba a hacer en el estadio Azteca.

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    Después de purgar una suspensión por tarjetas amarillas, Hugo Sánchez regresó a la titularidad . El tricolor jugó más relajado, si bien, Bulgaria tuvo mayor posesión, el cuadro dirigido por Bora Milutinović tejió más jugadas ofensivas que en los tres partidos anteriores.

    A los 34 minutos, Manuel Negrete abre el marcador con una vistosa tijera tras una pared con Javier Aguirre para abrir el marcador, a los 61' Raúl Servín remata de cabeza un saque de esquina enviado por el mismo Manuel Negrete y la manda al fondo para el 2-0 en la pizarra.

    Manolo fue el mejor jugador mexicano, generando juego ofensivo y disparando cuatro veces a portería; mientras que Pablo Larios se lució en la meta con cuatro atajadas, pos su parte, Carlos de los Cobos estrelló un remate en el travesaño; Hugo Sánchez no se encontró con ningún balón y el pichichi nuevamente se fue en blanco.

    Con la victoria 2-0 sobre Bulgaria , la Selección Mexicana por primera vez clasifica a un quinto partido, pero tendría que dejar el Estadio Azteca.

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