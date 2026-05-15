Mundial 2026 La Selección Mexicana en los Mundiales: México 86 Actuación histórica la que tuvo el Tri al jugar en casa. El Estadio Azteca fue testigo de grandes momentos, el problema fue cuando salió.

Video Julián Quiñones anota gol y asiste en el triunfo del Al-Qadisiya

En la copa del mundo de 1986, México clasificó por segunda vez a la fase de eliminación directa. En 1970 enfrentó a Italia en Cuartos de Final, sin embargo, en el 86 se incluyeron los Octavos de Final y le tocó jugar contra Bulgaria.

El cuadro balcánico se clasificó con dos empates, como tercero del grupo A, detrás de Argentina e Italia, además, con una cifra récord de 15 juegos sin ganar en Copa del Mundo y no lo iba a hacer en el estadio Azteca.

PUBLICIDAD

Después de purgar una suspensión por tarjetas amarillas, Hugo Sánchez regresó a la titularidad . El tricolor jugó más relajado, si bien, Bulgaria tuvo mayor posesión, el cuadro dirigido por Bora Milutinović tejió más jugadas ofensivas que en los tres partidos anteriores.

A los 34 minutos, Manuel Negrete abre el marcador con una vistosa tijera tras una pared con Javier Aguirre para abrir el marcador, a los 61' Raúl Servín remata de cabeza un saque de esquina enviado por el mismo Manuel Negrete y la manda al fondo para el 2-0 en la pizarra.

Manolo fue el mejor jugador mexicano, generando juego ofensivo y disparando cuatro veces a portería; mientras que Pablo Larios se lució en la meta con cuatro atajadas, pos su parte, Carlos de los Cobos estrelló un remate en el travesaño; Hugo Sánchez no se encontró con ningún balón y el pichichi nuevamente se fue en blanco.