Mundial 2026 Mundial México 1986: El Tri se reconcilia con su afición en casa La Selección Mexicana pagó sus deudas durante el Mundial en casa en 1986 mismo que inauguró con un triunfo ante Bélgica.

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En 1983 la FIFA le dio la sede de la Copa del Mundo de 1986 a México, fueron tres años de trabajo, un técnico serbio y una selección con deudas pendientes tras ocupar el último lugar en la edición de 1978 y eliminado para 1982.

El 3 de junio la Selección Mexicana se presenta en el Estadio Azteca enfrentando a Bélgica, uno de los favoritos, la presión del compromiso y los nervios del desafío estuvieron por encima de la calidad futbolística, por lo que fue un encuentro aburrido y con muchas infracciones.

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El tricolor comete 14 faltas y los Diablos Rojos casi el doble 25, solo cuatro tiros a gol de México, un tiro libre de Tomás Boy, un remate de Fernando Qurarte para el primer gol.

El segundo de Hugo Sánchez en tiro de esquina y casi al final, el 'Abuelo' Cruz falla un mano a mano ante el portero Jean-Marie Pfaff. El equipo nacional conservó la ventaja durante todo el segundo tiempo Bora Milutinović declaró, "no fuimos defensivos, fuimos inteligentes".