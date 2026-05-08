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    Mundial México 1986: El Tri se reconcilia con su afición en casa

    La Selección Mexicana pagó sus deudas durante el Mundial en casa en 1986 mismo que inauguró con un triunfo ante Bélgica.

    Por:Erick Morales Baca
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    En 1983 la FIFA le dio la sede de la Copa del Mundo de 1986 a México, fueron tres años de trabajo, un técnico serbio y una selección con deudas pendientes tras ocupar el último lugar en la edición de 1978 y eliminado para 1982.

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    El 3 de junio la Selección Mexicana se presenta en el Estadio Azteca enfrentando a Bélgica, uno de los favoritos, la presión del compromiso y los nervios del desafío estuvieron por encima de la calidad futbolística, por lo que fue un encuentro aburrido y con muchas infracciones.

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    El tricolor comete 14 faltas y los Diablos Rojos casi el doble 25, solo cuatro tiros a gol de México, un tiro libre de Tomás Boy, un remate de Fernando Qurarte para el primer gol.

    El segundo de Hugo Sánchez en tiro de esquina y casi al final, el 'Abuelo' Cruz falla un mano a mano ante el portero Jean-Marie Pfaff. El equipo nacional conservó la ventaja durante todo el segundo tiempo Bora Milutinović declaró, "no fuimos defensivos, fuimos inteligentes".

    Por primera vez México gana un primer partido en Copa del Mundo. Además, se reconcilia con el público que se entregó y apoyó en todo momento. El júbilo apareció en todo el territorio nacional.

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