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    Historia de los Mundiales: La Batalla de Wembley entre Argentina e Inglaterra

    La victoria de los ingleses quedó reflejada, pero las declaraciones al final le dieron la vuelta al mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Uno de los capítulos penosos en la Copa del Mundo lo escenificó Argentina en su partido ante Inglaterra en los Cuartos de Final de 1966, capítulo conocido como la Batalla de Wembley.

    Fricciones, juego brusco e indisciplinas de parte de los Albicelestes, a los 35 minutos, Roberto Perfumo comete una falta, todos protestan y se van encima del árbitro central, la discusión se va hasta las bancas intentando explicar los hechos y amenazan con retirarse si se expulsa al capitán.

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    Terminan expulsando al jugador tras nueve minutos de discutir en el campo de juego, el juego se reanuda sin que el jugador Antonio Rattin abandone el campo, se retira lentamente acompañado de los ‘Bobys’ (Charlton y Moore) y los cánticos de la grada.

    Segundos después, Ferreriro derriba al hombre de negro tras el empellón de Bobby Moore, exigen la expulsión del capitán inglés.

    Al minuto 77 cae el gol de Inglaterra y el encuentro finaliza con la victoria inglesa, el árbitro de Alemania Federal sale custodiado por la policía, pero en los vestuarios es agredido.

    El técnico de Inglaterra, Alf Ramsey declaró, “ellos fueron unos animales”, en Argentina le respondieron, “si nosotros fuimos animales, ustedes son unos ladrones”.

    La Federación Argentina de Futbol es multada y Rattin, Ferreiro y Onega suspendidos a nivel internacional.

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