Francia 2026 Mundial 2006: La Final entre Italia y Francia tuvo un resultado histórico En el Mundial de Alemania 2006 el campeón debió decidirse desde los once pasos tras el épico cabezazo de Zinedine Zidane.

Video ¡Insólito! futbolista anota y se rompe los ligamentos en el festejo

En el 2006 el Mundial regresó a Europa y se cumplió la sentencia, Europa para los europeos e Italia contra Francia se convirtió en la Final del certamen.

La Azzurra eliminó al anfitrión Alemania; mientras que los franceses dieron cuenta del campeón defensor Brasil.

PUBLICIDAD

Apenas corría el minuto seis del encuentro, cuando Florent Malouda cayó en el área derribado por Materazzi, para que se marcara el penal, mismo que cobraría Zinedine Zidane al estilo Penenka, le pegara al travesaño y se fuera al travesaño.

A los 62' gol anulado a Luca Toni por fuera de lugar, Francia domina e Italia juega al contragolpe mientras se consume el tiempo.

De repente un ¡ah! se desprende de la tribuna, Zinedine le ha dado un cabezazo a Marco Materazzi, el árbitro Elizondo no lo ve, pero por la comunicación inalámbrica le informan de su agresión, por lo que Zizou se ca expulsado, ya no se hicieron daño y por segunda vez el título se decide en tiros penales.

Inicia Andrea Pirlo y empata Sylvain Wiltord; Materazzi aparece por cuarta vez en escena, hace el 2-1 y David Trezeguet falla.

Daniele De Rossi amplía la ventaja y Eric Abidal la disminuye, Del Piero hace el 4-2 y Willy Sagnol el 4-3 que mantenía vivo a Francia, sin embargo Fabio Grosso no titubeó y vence a Fabien Barthez.