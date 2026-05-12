    Mundial 2026

    Brasil se convirtió en la escuadra que ha eliminado a los sudamericanos de los Mundiales

    La última vez que esto pasó fue en Brasil 2014, su víctima fue Colombia que cayó en cuartos de final.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Brasil, verdugo de sudamericanos en los Mundiales

    Lo más lejos que se han enfrentado dos selecciones sudamericanas en un Mundial fueron la final de 1930 entre Uruguay y Argentina y el juego decisivo en 1950 entre Brasil y el mismo cuadro Charrúa.

    Desde entonces hubo dos encuentros entre ellos de cuartos de final y obviamente ninguno en la etapa de semifinales.

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    En 1970, Brasil y Perú se enfrentaron en Guadalajara y en el 2014 la misma escuadra Canarinha enfrentadose a Colombia en la ciudad de Fortaleza.

    En el Estadio Jalisco Brasil dominó al cuadro Inca creando once oportunidades de gol, estrellando dos disparos en los postes y anotando cuatro goles.

    44 años después en el Estadio Castelao la historia no fue tan diferente, Thiago Silva y David Luiz de tiro libre pusieron a los amazónicos adelante y solo James Rodríguez respondió por el cuadro cafetalero por la vía penalti.

    En el juego, Neymar recibió un rodillazo por parte de Juan Zúñiga, este choque le provocó una fractura de la vertebra, la cual le impidió seguir jugando en el campeonato.

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