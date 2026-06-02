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    El polémico partido de Cuartos entre Corea del Sur y España del Mundial 2002

    En aquella Copa del Mundo los anfitriones estuvieron envueltos en la polémica.

    Por:Raúl Martínez
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    En el Mundial de Corea – Japón 2002 se presentaron dos partidos polémicos que involucró a Corea del Sur que son muy recordados, uno de ellos en los Cuartos de Final frente a España.

    El primer juego que causó polémica fue en Octavos de Final ante Italia donde el arbitraje de Byron Moreno dio de que hablar en el triunfo de los anfitriones.

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    Y para el partido entre Corea del Sur y España se esperaba un partido sin polémicas tras el antecedente de la ronda previa, y ahora el encargado de impartir justicia fue el egipcio, Gamal Al-Ghandour, quien volvió a dar de que hablar por su trabajo.

    La primera polémica se dio a los 48 minutos cuando anuló un gol de Ruben Baraja por una falta de Iván Helguera que siginificaba el 1-0.

    En tiempo extra el aribtro egipcio nuevamente anularon otro gol a la Roja porque supuestamete e l balón había abandonado el terreno de juego previo al centro de Joaquín para Morientes.

    En la tanda de penales Corea del Sur tomó la ventaja 4-3 y el cuarto tirador de España fue Joaquín que buscaba el empate, pero no pudo anotar debido a que el portero detuvo el disparo, sin embargo, el tiro tenía que haberse repetido porque el arquero se adelantó.

    Pero el central no lo vio así y Corea del Sur anotó el quinto penal para el 5-3 final y quedarse con el boleto a las Semifinales, ante un España que nuevamente se qeudaba en la orilla.

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