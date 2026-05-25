    Mundial 2026

    Los jugadores más veteranos de los Mundiales

    Estos son los jugadores con más edad que han disputado una Copa del Mundo y Cristiano Ronaldo se convertirá en uno de ellos.

    Por:Erick Morales Baca
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    A lo largo de 22 ediciones de Copa del Mundo, ocho futbolistas fueron inscritos con 40 años, siete jugaron y uno se quedó en la banca, siete guardametas y sólo un jugador de campo.

    Dino Zoff cumplió su tercera participación, al iniciar el certamen, impuso récord con 40 años y 106 días y tras disputar la final contra Alemania, lo dejó en 40 y 133.

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    Cuatro años después, el guardameta de Irlanda del Norte, Patrick Jennings, estableció nuevo registro frente a Brasil justo en su cumpleaños 41.

    En Estados Unidos 94, Roger Milla se apoderó de la marca al jugar ante Rusia a los 42 años un mes y ocho días, mientras que Peter Shilton, portero de Inglaterra, disputó el tercer lugar con 40 y 133 para ubicarse en la tercera posición.

    El récord del camerunés se mantuvo hasta el 24 de junio de 2014, cuando Faryd Mondragón entró de cambio a los 58 minutos contra Japón, tres días después de que el colombiano cumpliera 43 años.

    Y en el Mundial 2018 , Essam El-Hadary defendió la meta de Egipto frente a Arabia Saudita, dejando el registro en 45 años y 161 días.

    En el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo estaría disputando su sexto mundial a los 41 años y 126 días y no superaría a Roger Milla como el jugador de campo más veterano.

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