Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Brasil vs. Italia en Argentina 1978 Los Cariocas son los últimos en conquistar el tercer partido por el premio de consolación.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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La Selección de Brasil y la de Italia, finalistas en el Mundial de México 1970 disputaron el partido por el tercer lugar dos ediciones después, en Argentina 1978.

Paolo Rossi con tres goles en el campeonato centra y remata Franco Causio para abrir el marcador a los 38 minutos. Giancarlo Antognoni y Franco Causio estrellaron dos balones en el poste y travesaño

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A los 64 minutos, Nelinho anota el mejor gol del Mundial, un disparo con la curva endemoniada. Entra Roberto Rivelino para jugar su partido número 15 en Copa del Mundo, igualaba a Nilton Santos y se quedaba a uno debajo de la marca de Jairsinho.

Cambia la decoración del encuentro, a los 72 minutos, José Dirceu Guimaraes marca otro golazo y todavía Roberto Bettega estrella el empate en el travesaño.

Un gran partido, Brasil se impone 2-1, a la postre, el último sudamericano en quedarse con el tercer lugar y es el primero en terminar invicto con seis o más partidos.