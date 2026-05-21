Mundial 2026 Grandes goleadas en la historia de los mundiales, Alemania sobre Arabia Saudita En este juego debutó y nació la leyenda del goleador Miroslav Klose, máximo anotador del torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Durante 16 Mundiales disputados en el Siglo XX, seis selecciones anotaron ocho goles o más en un partido, pero en el nuevo milenio, solamente Alemania lo logró en el Mundial de Corea-Japón 2002.

Fue en el cuarto partido del campeonato contra Arabia Saudita en la Ciudad de Sapporo, Japón, el marcador finalizó con un 8-0.

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Eso marcó el debut y el inicio goleador de Miroslav Klose, quien en 2014 se convertiría en el máximo anotador de las Copas del Mundo con 16 dianas, superando a Ronaldo.

Klose anotó tres tantos en este partido, las tres anotaciones con remate de cabeza, además dio la asistencia para el cuarto gol, obra de Carsten Jancker.

El cerebro del equipo teutón, Michael Ballack también se hizo presente en el marcador y dio un par de pases para gol. Thomas Linke firmó otra anotación para el quinto histórica de cabeza.